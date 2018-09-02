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(ek bilgi ve görüntülerle )- SİLİVRİ'DE ŞARBON ALARMI; DEĞİRMENKÖY, GÜMÜŞYAKA, ÇELTİK VE ÇANTAKÖY'DE BULUNAN 3 BİN 500 HAYVAN AŞILANACAK

  * Çanta Köyü Sancaktepe Mahallesi'nde yapılan anonsta şarbon hastalığı nedeniyle besicilerin hayvanlarını dışarıya bırakmamaları istendi

02 Eylül 2018 13:11

 

* Çanta Köyü Sancaktepe Mahallesi\'nde yapılan anonsta şarbon hastalığı nedeniyle besicilerin hayvanlarını dışarıya bırakmamaları istendi.

* Jandarma ekipleri kurbanın alındığı bir çiftliği belirleyerek inceleme başlattı. Çiftlik evinin kireçlendiği görülürken jandarmanın bekleyişi devam ediyor.

Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA-Yılmaz BEZGİN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) 
İstanbul Silivri\'de Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. Değirmenköy, Gümüşyaka, Çeltik ve Çantaköy’de bulunan 3 Bin 500 hayvan aşılanacak. 
İstanbul\'da dün şarbon şüphesiyle 22 kişi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaptı. Yapılan başvuruların ardından Çanta Köyü\'ndeki Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alındı. Jandarma ekipleri Sancaktepe\'de kurbanın alındığı çiftliği belirleyerek inceleme başlattı. Çiftlik evinin kireçlendiği görülürken jandarmanın bekleyişi devam ediyor. Çanta köyü Sancaktepe Mahallesi\'nde yapılan anonsta, \"Bölgemizde şarbon hastalığı tespiti olduğundan besicilerin büyükbaş havyvanlarını dışarı salmaması ve aşı yapılacağı duyurulur\" denildi.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Çiftlikten görüntü
-Muhabir anonsu (Özgür Deniz KAYA)
-Köyde yapılan duyuru
-Jandarmanın bekleyişi

HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Köyden görüntü
-Evden görüntü
-Detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-İnceleme yapılan evden görüntü
-Genel ve Detaylar

02.09.2018 - 04.16 - Haber Kodu : 180902017
02.09.2018 - 09.08 Haber Kodu : 180902025

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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