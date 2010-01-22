Ejder Kapanı vizyonda...

T24- Yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı ve senaryosunu Kubilay Tat'ın yazdığı , Uğur Yücel, Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ile Ceyda Düvenci rol aldığı 'Eder Kapanı' bu gün izleyiciyle buluşuyor.

Çekimleri İstanbul'da 8 haftada tamamlanan filmin konusu özetle şöyle: "Güneydoğu'da askerliğini yapan er Ensar acımasız bir ölüm makinesidir. Askerdeyken 12 yaşındaki kız kardeşine tecavüz edilmiştir. Askerden döndüğü ilk gün, kız kardeşinin kendini astığını öğrenir. Ardından şehirde cinayetler işlenmeye başlar. Soruşturmayı cinayet masasından iki usta dedektif Abbas, Celal ve stajyer polis memuresi Ezo üstlenir. Emekliliğinden önce son görevini üstlenen Abbas'ın tek hayali sevgilisi Cavidan'ı da alıp uzaklara gitmektir". Filmin, son yıllarda Türkiye’de de artış gösteren pedofili (sübyancılık) davaları konusunda ciddi tartışmalara yol açması bekleniyor...



Bu sahneler kült olur



Filmin basın gösterimi ve galası dün akşam Maçka G- MAll sinemalarında yapıldı.Gözterimin ardından eleştirmenlerden gelen yorum, filmin “Hollywood’vari bir yapım” olduğu yönündeydi. Berrak Tüzünataç ile Kenan İmirzalıoğlu'nun sevişme sahneleri, Esin Küçüktepepınar, tarafından şöyle yorumlandı: " Cilveleşme sahnesi , kült sahneler arasına girecek diye düşünüyorum".



Zeynep’le geldi

Filmde cinayet büro amirini canlandıran Kenan ımirzalıoğlu, galaya sevgilisi Zeynep Beşerler ile birlikte katıldı. İmirzalıoğlu böylece Cansu Dere ile aşk yaşadığı dedikodularına da yanıt vermiş oldu.

Ağalık zor

Galaya katılanlar arasında Cem Yılmaz da vardı. Son filmi “Yahşi Batı”daki yağlı güreş sahneleri nedeniyle Kırkpınar’a davet edilen ünlü komedyen, “Kırkpınar ağalığı” konusunda “Ben ancak izleyici olabilirim, ağalık zor zanaat” dedi.

Poz verdiler

Gazetecilerle yıldızları bir türlü barışmayan Berrak Tüzünataç ile Nejat İşler, bu kez herkesi şaşırtarak objektiflere poz verdi.