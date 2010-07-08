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EISENHOWER ANTALYA'DA PROTESTO EDİLDİ ANTALYA (A.A)

08 Temmuz 2010 01:03

-EISENHOWER ANTALYA'DA PROTESTO EDİLDİ ANTALYA (A.A) - 07.07.2010 - Antalya'da açıklarında bulunan USS Dwight Eisenhower uçak gemisi, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyelerince protesto edildi.  Antalya Limanı açıklarına demirleyen geminin ayrılmasını isteyen Türkiye Komünist Partisi üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. ABD aleyhine sloganlar atan göstericiler, çevrede bulunan vatandaşlara ve turistlere bildiriler dağıtarak geminin Antalya'dan gönderilmesi için destek istedi. Daha sonra yürüyüşe geçen eylemciler, Atatürk Caddesi'ne yöneldi. Bu sırada kafeterya ve restoranlarda yemek yiyen Amerikalı askerlere, ''Yanki go home'' şeklinde sloganlar atan göstericileri askerler şaşkın bakışlarla izledi.  Atatürk Caddesi'nde yapılan basın açıklamasını TKP üyesi Cemal Kadak okudu. Kadak, ''Irak ve Afganistan'da masum insanları öldüren askerleri Antalya'da beslemek ve eğlendirmek istemiyoruz'' dedi. Basın açıklamasının ardından bir süre daha Antalya sokaklarında yürüyen göstericiler, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Öte yandan Kışlahan Çarşısı önünde toplanan Antalya Gençlik Birliği üyesi bir grup da dün ABD askerlerine yönelik yumurtalı saldırılarını Türkiye adına yaptıklarını söyledi. Bir süre slogan atan grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün, yemek, eğlence ve alışveriş için Antalya Büyük Liman'dan otobüslerle Cumhuriyet Meydanı'na gelen ABD'li askerler için geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Gemi, 9 Temmuzda Antalya'dan ayrılacak.

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