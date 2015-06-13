T24 LogoT24 Logo
Dünya

Einstein'in izafiyet teorisi mektubu 62 bin dolara satıldı

Einstein'in 27 mektubu açık artırmaya çıktı

13 Haziran 2015 10:20

Nobel ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein'in izafiyet teorisi hakkında yazdığı mektup ABD'nin Los Angeles kentinde ​düzenlenen açık artırmada 62 bin 500 dolara satıldı.

Profiles in History müzayede evinde Einstein tarafından kaleme alınan 27 mektup için açık artırma düzenlendi.

Ünlü fizikçinin 1945 yılında oğullarından birine yazdığı, izafiyet teorisi ve atom bombaları arasındaki ilişkiyi anlattığı mektup 62 bin 500 dolara alıcı buldu. Einstein'in açık artırmaya çıkan 27 mektubu toplamda 420 bin doları aşkın bir fiyata satıldı.

Alman fizikçi Albert Einstein, 14 Mart 1879 tarihinde Almanya'nın Ulm kentinde doğdu. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Einstein, görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştı. Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü. 

ETİKETLER

einsteinmektupoğulları62 bin dolarizafiyet teorisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24