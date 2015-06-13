Einstein'in izafiyet teorisi mektubu 62 bin dolara satıldı

Nobel ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein'in izafiyet teorisi hakkında yazdığı mektup ABD'nin Los Angeles kentinde ​düzenlenen açık artırmada 62 bin 500 dolara satıldı.

Profiles in History müzayede evinde Einstein tarafından kaleme alınan 27 mektup için açık artırma düzenlendi.

Ünlü fizikçinin 1945 yılında oğullarından birine yazdığı, izafiyet teorisi ve atom bombaları arasındaki ilişkiyi anlattığı mektup 62 bin 500 dolara alıcı buldu. Einstein'in açık artırmaya çıkan 27 mektubu toplamda 420 bin doları aşkın bir fiyata satıldı.

Alman fizikçi Albert Einstein, 14 Mart 1879 tarihinde Almanya'nın Ulm kentinde doğdu. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Einstein, görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştı. Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.