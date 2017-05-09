Einstein ve Hawking’den daha zeki

İngiltere’nin Cheshire idari bölgesinde IQ testi sonucu ünlü bilim insanları Stephen Hawking ve Albert Einstein’dan daha yüksek olan 12 yaşında bir kız çocuğu bulundu.

Sputnik'in Independent gazetesiden referans verdiği haberinde, İngiltere'nin Cheshire idari bölgesinde yaşayan Hint asıllı 12 yaşındaki Rajgauri Pawar'ın Hawking ve Einstein'dan daha zeki olduğu belirtildi.

Habere göre Pawar, IQ testlerinde 162 puan alarak ünlü bilim insanlarını geride bıraktı.

​Pawar'ın Manchester Üniversitesi'nde bilim insanı olan babası Dr. Surajkumar Pawar da, "Kızım böyle bir sonuç elde eden en genç insan oldu" dedi.

​Times of India'nın aktardığına göre, sonuçların açıklanmasının ardından küçük kıza yüksek IQ'lu kişilerin yer aldığı İngiliz Mensa Topluluğu'na üyelik teklifi yapıldı.

IQ testlerinde dahilik sınırı 140 puan. Albert Einstein ve Stephen Hawking'in IQ'larının ise 160 puan olduğu tahmin ediliyor.