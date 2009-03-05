Ehliyette e-SINAV dönemi geliyor

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, motorlu taşıt sürücü adayları sınavlarının elektronik ortamda, “e-sınav” yöntemiyle yapılabileceğini, projeyle ilgili altyapı hazırlıklarının son aşamaya geldiğini bildirdi.



MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un yazılı soru önergesini yanıtlayan Çelik, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'nın, ortalama 2 ayda bir yapıldığını hatırlattı.



Çelik, bu sınavlara ortalama 400 bin kişinin katıldığını belirterek, sınavların Türkiye genelinde 136 merkezde yapıldığını bildirdi.



Her sınavda 1500 tutanak tutuluyor



Sınav salonlarında meydana gelen olumsuzlukları tespit etmek amacıyla her sınavda ortalama 1500 tutanak tutulduğunu belirten Çelik, “Bu tutanaklarda bir takım bilgilere ve olumsuzluklara vurgunun dışında, birçok sınav sonucunun iptal kararları da yer almaktadır. Sonuçların bilgisayarlarda değerlendirme işlemi sonrasında, bu tutanaklar tek tek incelenerek, işleme alınmak üzere sisteme veri girişi yapılmaktadır” bilgisini verdi.



Hem zaman hem maliyetten kazanç



Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'nın, yapılışından itibaren en geç 14 gün içinde sonuçlarının açıklandığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:



“Hem zamandan hem de iş yükü ve maliyetten kazanç sağlamak amacıyla Bakanlığımızca gerçekleştirilen sınavlarda, 'elektronik sınav (e-sınav)' uygulamasına geçilecektir. Projenin altyapı hazırlıkları son aşamaya geldi. Pilot il olarak belirlenen Ankara'da, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı için elektronik ortamda, adayların istedikleri zaman randevu alarak girdiği ve bilgisayarda yöneltilen soruları cevapladığı sınav, TOEFL, EMAT, IELTS gibi uluslararası sınavların yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, sınava girdikten en geç bir gün sonra sonucunu öğrenebilecek. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen adaylar için mevcut klasik test usulü uygulamasına bir süre daha devam edilecek.”





