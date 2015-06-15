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Ehliyetsiz sürücü tali, hayatını kaybeden yaya asli kusurlu

5 ay önce gerçekleşen kazada, sürücü ehliyeti olmayan Betül Ö. Musa Kapuci'ye çarpmış, Sezer D. ise Kapuci'yi fark etmeyerek kilometrelerce aracının altında sürüklemişti

15 Haziran 2015 01:13

Bayrampaşa'da 5 ay önce Betül Ö.'nin çarpması ve Sezer D.'nin de 3,5 kilometre boyunca aracının altında sürüklemesi sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki Musa Kapuci'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Cumhuriyet Savcısı Osman Çakır tarafından hazırlanan 2 sayfalık iddianamede,  olayda vefat eden Musa Kapuci'nin karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere uymama kuralını ihlal ettiğinden asli kusurlu olduğu, ölen şahsa kullandığı araç ile çarpan şüpheli Betül Ö. ve ölen şahsı arabasının altında sürükleyen şüpheli Sezer D.'nin ise tali kusurlu oldukları ifade edildi.

Şüpheliler Betül Ö. ve Sezer D'nin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede ayrıca şüphelilerin sürücü belgesinin 3 yıl süre ile geri alınması da talep edildi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Betül Ö.'nün olay tarihi 15 Şubat günü saat 20.30'da sevk ve idaresindeki vasıta ile Bayrampaşa Hal Yolu Otogar Köprüsü üzerinde seyir halindeyken tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu yolu karşıdan karşıya geçmekte olan Musa Kapuciye çarptığı, sonra da kaçtığı belirtildi. İddianamede şüphelinin sürücü belgesinin de olmadığı belirtildi.

Şüpheli Sezer D.'nin de Kapuci'yi altına aldığını fark etmeyerek yaklaşık 3.5 km sürükleyerek götürdüğü anlatılan iddianamede, çevredeki vatandaşların aracın altında ceset görüp uyarmaları üzerine durdurduğunda Musa Kapuci'nin cesedinin görüldüğü kaydedildi.

 

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