-EHLİYETSİZ ÇALIŞAN ŞOFÖRE ''ALKOLLÜ'' İDDİASI İZMİR (A.A) - 14.07.2010 - Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Zeynel Ersoy, İzmir'de 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan ve ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz çalıştığı belirlenen belediye otobüs şoförüyle ilgili yeni bilgilere ulaştıklarını ve hazırladıkları raporu belediye yetkililerine sunduklarını söyledi. Zeynel Ersoy, kazaya karışan belediye otobüs şoförünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu gece, amiri ve şöför arkadaşlarıyla birlikte, saat 02.00'ye kadar alkol aldığını ve sabah saat 06.00'da iş yerinde alkol muayenesinden kaçırıldığını tespit ettiklerini iddia etti. ESHOT ve İZULAŞ camiasının büyük bir camia olduğunu, bu olayın ardından talihsiz birkaç olayın da üst üste gelmesinin, şoförlerin moralini bozduğunu belirten Ersoy, konunun çok iyi araştırılması gerektiğini ifade etti. İZULAŞ şoförünün görevi başında karıştığı ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasından sonra kendilerinin de bir araştırma başlattığını ve ilginç sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Ersoy, şunları söyledi: ''Şoför arkadaşımızın ehliyetinin alınmış olduğunu bilen birileri varsa tespit gerekiyor. Olaya baktığımızda trafik suçu. Camiamıza nasıl girdiğine bakmak lazım. Araştırma yaptık, daha önce bu arkadaşımız alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulmuş. 6 ay ücretsiz izne çıkarılmış. Ehliyetine ikinci defa 2 yıl süreyle el konulduğu tarih ise 5 Şubat 2009, saat 02.00. Araçta kendisinden başka 4 kişi daha varmış, bunlar kendisine iş tebliğ eden tevzi amiri ve 3 şoför arkadaşı. Bu arkadaşlar o gecenin sabahında saat 06.00'da alkol muayenesinden kaçırılmış ve ehliyetine el konulduğu bilindiği halde belediye otobüsü ile işe çıkarılmış. Bu işi kaza olduktan sonra öğrendik. Ehliyetine el konulması gerekirken, trafik polislerine, 'Ehliyetimi kaybettim' demiş ve ehliyetini vermemiş. Araştırmaya buradan başladık, amirinin haberinin olduğunu öğrendik, bu çok çarpıcı bir iddia.'' -''İDDİALARI GENEL MÜDÜRLÜĞE İLETTİK''- İş tevzi amiriyle ilgili başka iddialarda olduğunu, bu kişi hakkındaki iddiaları genel müdürlüğe ilettiklerini belirten Zeynel Ersoy, ''Araştırmalarımızda kaza yapan arkadaşımızla ilgili şirket kayıtlarında bir kaza daha bulduk. Ayrıca ehliyetine el konulduktan sonra 1.5 yıl zarfında 5 kazaya karıştığını, 2 kazanın kayıtlarda olduğunu, diğer kazaların kayıtlarda olmadığını gördük. Esas mesele ehliyetinin alınması değil, ehliyetsiz olduğunu bilerek araca çıkarmak.Asıl araştırılması gereken bu'' Bugüne kadar araştırma tamamlanmadığı için konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındıklarını belirten Ersoy, şoförlerin alkol muayenesi yapmadan direksiyona geçemeyeceğini, yaşanan birkaç olayın bütün bir camiaya mal edilmemesi gerektiğini söyledi. Ersoy, ''Şoför arkadaşlarımız ehliyetinin değerini, hizmet ettiği sektörü, vatandaşın değerini bilir. Ehliyetimiz ekmeğimizdir, ona sahip çıkarız'' diye konuştu. Öte yandan belediye yetkilileri ise Belediye-İş Sendikası'ndan iddialara yönelik herhangi bir bilginin henüz kendilerine ulaşmadığını, kaza sonrasında da konunun çok yönlü araştırıldığını söylediler. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli açıklamanın yapılacağını belirten yetkililer, ''İddialar araştırılıyor, kazayla ilgili soruşturma da devam ediyor'' dediler.