Ehliyetini yenilemek isteyen Edirne'ye koştu

Edirne'de yeni yılla birlikte dağıtımına başlanan ve uluslararası geçerliliğe sahip yeni ehliyetler için başvurular 1 haftada bin kişiye ulaştı. İstanbul'da randevu yeri bulamayan vatandaşların da ehliyetlerini değiştirmek için Edirne'ye geldikleri belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanırken, kuyruk oluşmaması için internet üzerinden randevu sistemi kısa sürede doldu. Bazı sürücüler İstanbul'daki yoğunluk nedeniyle yeni ehliyet başvurularını yapmak için Edirne'ye geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle mevcut sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren değiştirilmeye başlandı. Ehliyetleri değiştirmek isteyenler sağlık raporu, 2 biyometrik fotoğraf, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ile hizmet bedeli olan 15 liranın anlaşmalı bankalara yatırıldığını gösteren ödendi belgesiyle birlikte emniyet müdürlüklerinin trafik tescil şube müdürlüklerine başvuracak.

Randevuyla çalışılıyor

İşlemlerde yoğunluğun kuyruklara neden olmaması için evraklarını tamamlayanlar için http://surucurandevu.egm.gov.tr sitesi üzerinden e-randevu sistemi kuruldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü'ne yaklaşık 1 hafta içerisinde bin başvuru yapıldı. İnternet üzerinden yapılan randevularda tamamen doldu.

Ehliyetini ilk kez alacaklar ya da değiştirecek olanlar evrakların tamamlanmasının ardından randevulu saatte Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü'ne gelerek başvurularını yapıyor. Birçok şehirde randevuların birkaç hafta ileri verilmesi nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu büyükşehirlerden gelen sürücülerde belgelerinin başvurularını Edirne'ye yaptı. Parmak izi kayıtlı olmayan sürücülerin el parmak izleri bilgisayar ortamında kaydedildi. Başvuru sahiplerinin eski ehliyetlerine el konulurken, yenisi posta yoluyla adreslerine gelene kadar 15 günlük geçici sürücü belgesi veriliyor.

Uluslararası kullanımda 400 liralık fırsat

Ehliyetini yenileyen sürücülerden 59 yaşındaki Aydoğan İmaç, yaşı nedeniyle sağlık raporunu aile hekimleri yerine farklı hastanelerden almak zorunda kaldığını söyledi. Randevu sistemi nedeniyle kuyrukta beklemediğini anlatan İmaç, yurt dışında geçerli olan yeni ehliyetlerin kendisine 400 liralık avantaj sağladığını ifade ederek, "Bir de buradan randevu almak zor. Epey yoğunluk var. Ne zaman açılacağı belli olmuyor. Açıp baktığın zaman boş bir randevu ile karşılaşıyorsun. Onun için sık sık ziyaret ettim. Ondan sonra da web sitesinden şansımıza bir yer bulduk. Değiştirme şansını dün yakaladım. Evraklarımı teslim ettim. Bugün de geçici sürücü belgesini aldım. Sık sık yurt dışına çıkıyorum, yeni ehliyetler bana 400 liralık avantaj sağladığı için hemen almak istedim, işlemlerim bitti evime yeni ehliyetimin gelmesini bekleyeceğimö şeklinde konuştu.

Yeni ehliyetlerin Yunanistan'ın da aralarında olduğu 84 ülkede geçerli. Buna göre özel araçlarıyla Yunanistan'a gidecek olanların 415 liraya 'uluslararası sürücü belgesi' alma zorunluluğu da ortadan kalmış oldu. Yeni ehliyetlerin 15 liraya mal olduğu düşünüldüğünde 400 liralık bir avantaj sağlayacak.

İstanbul'dan Edirne'ye otobüs bileti fiyatı yaklaşık 30 TL. İstanbul ile Edirne arası otobüsle seyahat süresi ise 2 saat 30 dakika olarak hesaplanıyor.