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EHLİYETİNE EL KONULAN SÜRÜCÜDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ AMASYA (A.A)

10 Nisan 2011 16:00

-EHLİYETİNE EL KONULAN SÜRÜCÜDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ AMASYA (A.A) - 10.04.2011 - Amasya'da alkollü araç kullanmaktan 6 kez ceza yazılan ve ehliyetine el konulan sürücü, otomobilinde alkol aldıktan sonra kurusıkı tabancayla intihar etmek istedi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Meydanı'nda başına silah dayayan simit fırını işletmecisi Salih Köseoğlu'nu (45) gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra, Köseoğlu'nu ikna etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürü Mustafa Yılmaz, uzun süre konuşarak ikna ettiği Köseoğlu'dan tabancayı aldı. Köseoğlu'nun, alkollü araç kullanmaktan 6 kez ceza alarak ehliyetine el konulmasına tepki gösterdiği ve tabancanın kurusıkı olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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