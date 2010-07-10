Ehliyet sınavları kolaylaşıyor

T24 - MEB tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte ehliyet sınavları için uygulanan prosedür ve sınav sistemi değişyor.



Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) Yönetmeliği değiştiriliyor. Hazırlanan taslağa göre, mevcut uygulamada il bazında yapılan MTSK sınavlarının taslakta, KPSS ve üniversite sınavları gibi “merkezi sistem sınavı” şeklinde yapılması öngörülüyor. Taslağa göre; MTSK sınavları internet üzerinden “e-sınav” olarak da yapılabilecek. Merkezi sistem sınavları için katılımcılardan “ücret” alınabilecek.



Sınavlara katılan ancak “beş dönem” sonunda başarısız olanlar, ücretlerini ödeyip yeniden kurslara kayıt yaptırabilecek. Mevcut yönetmelikte ise bu süre “dört dönem” olarak belirtiliyor.

Taslakta; otomobil, minibüs ve kamyonet kullanacakların aldıkları (B) sınıfı sertifikaların ders saati sayısı da azaltıldı. Halen yürürlükte olan motor dersi, “araç tekniği” dersinin içine alındı.

Trafik ve çevre bilgisi dersinin saati 35’ten 24’e indirildi. Mevcut yönetmeliğe göre, (B) sınıfı sertifika için trafik ve çevre bilgisi 35, ilkyardım 12, motor ve araç tekniği bilgisi dersi 16, direksiyon eğitimi 20 saat veriliyor. Taslakta ise (B) sınıfı sertifikalar için trafik ve çevre bilgisi dersi 24, ilk yardım dersi 12, araç tekniği bilgisi dersi 8 ve direksiyon eğitimi dersi 20 saat olarak belirlendi. Kamyon, çekici ve otobüs kullananlara verilen C, D ve E sınıfı sertifikaların kurslardaki trafik ve çevre bilgisi dersi 35’ten 24 saate indirilecek.

