Ehliyet sınavında 'Kız sen nerelisin' sorusu

Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı yapılan ehliyet sınavında direksiyon sınavına giren adaylara, sınav sırasında nereli olduğu, babasının ne iş yaptığı, hangi okulda okuduğu gibi özel sorular yönelten V.Ö. isimli komisyon üyesinin Bilkent Üniversitesi öğrencilerine sınavdan sadece 48-51 vererek geçirmediği iddia edildi. Adaylar ve veliler; olayla ilgili Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdi.



Velilerden Sema Çal, söz konusu komisyon üyesinin, kızının sınava girmesi ile özel sorular yöneltmeye başladığını kaydederek, şunları söyledi: “Kızım bana komisyon üyesinin kendisine ‘kız, sen nerelisin?’, kız, sen nerde okuyorsun’ diye sorular yönelttiğini söyledi. Diğer çocuklarda bu üye ile ilgili bu tür soruların kendilerine sorulduğunu, Bilkent Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyleyenlere ise ‘Sizin şimdi BMW’leriniz, Mercedes’leriniz vardır’ gibi şeyler söyledikleri anlattılar. İlk olarak durumu ilginç karşıladık. Ancak Bilkent Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyleyenlerin hepsi 48 ya da 51 alarak sınavdan kalınca bu durumda bir terslik olduğunu fark ettik.”



ERBÜ Ehliyet Kursu öğrencileri ve velileri ise konu ile ilgili Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ulaştırılması amacıyla şikayet dilekçeleri verdi. Dilekçelerde, adayların hepsi, söz konusu V.Ö.’nün komisyonunda sınava girerken, tüm dilekçelerde “özel sorular sordu” şikayetinde bulunuldu. Şikayet dilekçelerinde ayrıca “nerelisin?”, “nerde okuyorsun?”, “baban ne iş yapıyor”, “sizin BMW’leriniz, Mercedes’leriniz vardır” gibi sorular da öne çıktı.



Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yılmaz ise kendisine direk olarak konuyla ilgili bir şikayet gelmediğini, ancak müdürlüğe yapılan şikayetle ilgili olarak hemen gerekenin yapılacağını söyledi.

