T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ehliyet sınavında 78 parçalık kopya düzeneğiyle yakalandılar

Şüpheliler, gözetmenler tarafından fark edildi

06 Nisan 2022 17:55

Denizli'de ehliyet sınavında kopya çekmek için kıyafetlerine yerleştirdikleri düzenekle dışarıdaki arkadaşlarıyla irtibat kurduğu belirlenen 4 şüpheli, 78 adet cihaz ve malzeme ile birlikte yakalandı.

denizliehliyetsınavı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24