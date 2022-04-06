Ehliyet sınavında 78 parçalık kopya düzeneğiyle yakalandılar

Şüphelilerin daha önceden aynı suçtan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 17 adet bağlantı kablosu, 14 adet pil, 15 adet kamera ve kamera aparatı, 5 adet kablosuz ağ, 6 adet kulaklık, 6 adet GPS cihazı, 7 adet kopya çekmek için kullanılan kumaş parçası, 6 adet düğme, cımbız gibi suçta kullanılan malzeme, 2 adet cep telefonu ve SIM kartları olmak üzere toplam 78 adet cihaz ve malzeme ele geçirildi.