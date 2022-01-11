Ehliyet sınavı nedeniyle tartıştığı babasının boğazını maket bıçağıyla kesti

İddiaya göre, ehliyet sınavını geçemeyen M.S.E. ile babası S.E. arasında evlerinin içinde ‘Ehliyet alamadın, söylenmeye devam ediyorsun’ şeklinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından sinirlerine hakim olamayan M.S.E. cebinden çıkardığı maket bıçağıyla babasının boğazını keserek yaraladı.

Şüpheli M.S.E. gözaltına alınırken, olay nedeniyle hafif yaralanan baba S.E. ‘müşteki-şüpheli’ sıfatıyla emniyette ifade verdi.

Emni̇yet kemeri̇ takmadığı i̇çi̇n sınavdan kalmış

Baba S.E.’ emniyetteki ifadesinde “M.S.E.’nin bugün direksiyon sınavı vardı. Beraber sınava gittik. Mehmet emniyet kemeri takmadığı için sınavdan kalmış. Yapı olarak da sinirli bir çocuktur. Ona sakin olmasını söylediğimde sınav esnasında da 3 kişinin böyle konuştuğunu, bu sebeple kaldığını söyleyerek söylenmeye devam etti. Eve geldiğimizde bana ait aracın kapısını da o an için sertçe kapattı. Beraber ikametimize gittik” dedi.

"Oğlumdan şi̇kayetçi̇ deği̇li̇m"

Evlerine girdikleri sırada oğlunun söylenmeye devam ettiğini kaydeden baba S.E. şöyle devam etti:

“Ben de bu söylemlerinden ve aracın kapısını sertçe vurmasından ötürü odasına giderek bağırdım, fakat ne dediğimi hatırlamıyorum. Kulağını çektiğimde yakama yapıştı ve bana diklendi. ‘Beni mi döveceksin’ dediğimde ‘Evet döveceğim’ dedi.

Ben de bir iki kez tokat attım. Daha sonra annesi gelerek bizi ayırdı. Olaydan sonra boğazımda bir sıcaklık hissettim. Elimi boğazıma götürdüğümde elimde kan gelince boğazımın kesildiğini anladım.