Ehliyet için deneyim şartı geliyor

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 Ocak 2016'da uygulanmaya başlanmasıyla bu tarihten sonra sınıfına göre ehliyet alacaklara deneyim şartı getiriyor. Yönetmeliğe göre, otobüs gibi büyük taşıt ehliyetlerine direkt müracaat yapılamayacak, önce B sınıfı ehliyet alınacak ardından E sınıfı için tekrar sınav şartı getirilecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre; İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (İSKEF) Başkanı Murat Tekin, yeni yönetmelikle büyük ehliyet sınıflarına direkt müracaatların ortadan kalkacağını söyledi. Tekin, "E sınıfı dediğimiz otobüs gibi büyük taşıtlar için ehliyetlere direkt müracaat yapılamayacak, B sınıfı olan otomobil ehliyetiyle minibüs kullanma yetkisi de ortadan kalkacak. Uygulama 10 Aralık'a kadar sürücü kurslarına başvuranları kapsamayacak" dedi.

Yeni yönetmelikte önce B sınıfı ehliyet alıp daha sonra otobüs ehliyetine müracaat şartının getirildiğini anlatan Tekin, "Motosikletler için de çeşitlendiriliyor. Önce en küçük motoru alıp, sonra büyüklere doğru geçilmesi sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ehliyet sınıfının da 9'dan 17'ye çıktığını dile getiren Tekin, yeni dönemde ehliyetlerin deneyim şartına göre verileceğini anlattı. Murat Tekin, şunları kaydetti:

"Şu anda sürücüler B sınıfı ehliyetleriyle 16+1 kişiye kadar minibüs kullanabiliyor. 1 Ocak'tan itibaren müracaat edeceklerin B sınıfından sonra 16+1 kişilik D1 minibüs ehliyetini alması gerekecek. Yani minibüs ehliyetini almak isteyen kişinin öncesinde otomobil ehliyetini almış olması şart. Sürücü kurslarına 10 Aralık'a kadar müracaat eden adaylar B sınıfı ehliyetleriyle hem otomobil, hem de minibüs kullanmaya devam edebilecekler. Yine aynı şekilde 10 Aralık'a kadar E sınıfı yani otobüs ehliyeti için de müracaat edebilecekler. Bunlar 1 Ocak 2016'dan sonra müracaat ettikleri halde ehliyetlerde deneyim şartı olacağı için önce B sınıfını almaları şart. E sınıfı için daha sonra tekrar sürücü kurslarına başvurarak, direksiyon uygulama sınavına girmeleri lazım. Minibüs kullanacakların da B sınıfı ehliyeti aldıktan sonra 21 yaşından gün aldıktan sonra D1 diye başka bir ehliyet daha alma şartı var. Bu değişiklikler sürücü adaylarında büyük sınıf ehliyete geçmeden önce deneyim ve tecrübe oluşturmuş olacak. Bu bakımdan çok yerinde ve güzel bir uygulama. Bunun trafiğe olumlu yansımaları muhakkak olacaktır. Motosiklet için de A2 dediğimiz en üst sınırdaki ehliyete, yaşı uygun olanlar müracaat edebilecek."

1 Ocak'ta stajyerlik başlıyor

Tekin, 1 Ocak'ta ehliyetlerde stajyerlik döneminin başlayacağını anımsatarak, stajyer ehliyet konusunun yanlış algılandığını kaydetti.

Halk arasında ehliyetini alan kişinin aracını kullanırken yanında ehliyeti olan başka birisinin oturması gerektiği şeklinde yanlış bir algının bulunduğunu belirten Tekin, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını vurguladı.

Murat Tekin, şunları söyledi:

"Stajyerlikte kişi kendi ehliyetiyle aracını kullanacak. Ancak 2 yıl boyunca 75 ceza puanını aşmamaya dikkat etmesi gerekiyor. Aracını kullanırken yanında birisinin oturmasına veya bulunmasına gerek yok. Yeni ehliyet alanlar için gerçekten iyi bir uygulama. Çünkü sürücü 2 yıl süresince çok daha dikkatli araç kullanacak. En az ikişer defa kırmızı ışık ihlalinde, alkollü yakalandığında ya da yayalara yol vermediğinde 75 ceza puanını doldurmuş olacak ve ehliyetine el konulacak. Sürücü hem bunun bilincinde olacak hem de acemi olduğu için kurallara dikkat edecek. Bu, trafik kazalarının azalmasına, trafik düzeninin yolunda gitmesine katkı sağlayacak bir durum."