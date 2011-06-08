-EHEC'Lİ SALATALIK ÇÖPTE BULUNDU BERLİN (A.A) - 08.06.2011 - Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Magdeburg kentinde bir çöp bidonunda EHEC bakterili salatalık parçası bulundu. Eyaletin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Holger Paech, yaptığı açıklamada, söz konusu çöp bidonunun, EHEC'ten rahatsızlanan bir aileye ait olduğunu belirterek, salatalık parçasının üzerinde tespit edilen EHEC bakterisinin, salgın hastalıklara neden olan türden olduğunu söyledi. Paech, söz konusu çiftin iyileştiğini, yetişkin kızlarının durumunun da düzelmeye başladığını belirtti. Saksonya-Anhalt eyaletinde bugüne kadar EHEC bakterisinden rahatsızlanan insanların sayısı ülke geneline göre çok düşük. 32 EHEC hastasından sadece yedisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.