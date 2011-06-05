‘EHEC salgını’ 12 ülkeye yayıldı

T24 - Almanya’nın kuzeyinde görülen ve bu ülkede şimdiye kadar 20 kişinin ölümüne neden olan EHEC virüsünün Avrupa’daki 10 ülkenin yanı sıra ABD’ye de yayıldığı ancak, kaynağının bir türlü saptanamadığı belirtildi.





Pekin Gen Bilimi Enstitüsü ve Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi’nden araştırmacılar, EHEC’in “mutasyona” uğramış iki ayrı bakteriden kaynaklandığını, antibiyotiklere karşı direnç kazandığını ve son derece tehlikeli olduğunu açıkladı.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Hüseyin Turgut, EHEC bakterisinin bir dönem Türkiye’yi etkisi altına alan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla benzerlik gösterdiğini söyledi. Turgut, yaptığı açıklamada, EHEC’in dizanterinin boyut değiştirmiş hali olduğunu, bilinen bakterinin yayılabilen bir hal aldığını ifade etti. Turgut, hastalıkla mücadele konusunda şu önerilerde bulundu: “Tüm bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi temiz gıda maddesi tüketmemiz gerekiyor. Meyve ve sebzelerimizi temiz sularla yıkamamız gerekiyor. Gübre kullanırken, meyve ve sebzeleri satarken dikkatli olmak lazım. Süt ürünleriyle de geçebilir.”



Festivalden mi bulaştı?

Bu arada salgının, mayıs ayı başında Hamburg’da düzenlenen bir festivalden yayıldığı iddia ediliyor. İddiayı dile getiren Alman Focus dergisi, ilk hastaların festivalden sadece bir hafta sonra hastaneye kaldırıldıklarını belirtti. Dergiye konuşan Almanya’nın ulusal hastalık kontrol merkezi Robert Koch Enstitüsü hastalığa yakalanan birçok insanın virüsü burada kaptıklarının görüldüğünü açıkladı. Uzmanlar şimdi virüsün Avrupa’nın birçok farklı ülkesinden 1.5 milyon kişinin katıldığı festivalden yayılmış olma ihtimalini araştırıyor.

Diğer yandan Almanya’da yayımlanan yerel Luebecker Nachrichten gazetesi de hastalığın Luebecker’daki bir restorandan yayılmış olabileceğini iddia ederek, restoranda yemek yedikten sonra 8 kadın, Danimarkalı bir turist grubu ve bir çocuğun hastalandığını yazdı.