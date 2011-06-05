T24 LogoT24 Logo
Dünya

‘EHEC salgını’ 12 ülkeye yayıldı

EHEC virüsünün Avrupa’daki 10 ülkenin yanı sıra ABD’ye de yayıldığı ancak, kaynağının bir türlü saptanamadığı belirtildi.

05 Haziran 2011 03:00

T24 - Almanya’nın kuzeyinde görülen ve bu ülkede şimdiye kadar 20 kişinin ölümüne neden olan EHEC virüsünün Avrupa’daki 10 ülkenin yanı sıra ABD’ye de yayıldığı ancak, kaynağının bir türlü saptanamadığı belirtildi.

Pekin Gen Bilimi Enstitüsü ve Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi’nden  araştırmacılar, EHEC’in “mutasyona” uğramış iki ayrı bakteriden kaynaklandığını, antibiyotiklere karşı direnç kazandığını ve son derece tehlikeli olduğunu açıkladı.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Hüseyin Turgut, EHEC bakterisinin bir dönem Türkiye’yi etkisi altına alan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla benzerlik gösterdiğini söyledi. Turgut, yaptığı açıklamada, EHEC’in dizanterinin boyut değiştirmiş hali olduğunu, bilinen bakterinin yayılabilen bir hal aldığını ifade etti. Turgut, hastalıkla mücadele konusunda şu önerilerde bulundu: “Tüm bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi temiz gıda maddesi tüketmemiz gerekiyor. Meyve ve sebzelerimizi temiz sularla yıkamamız gerekiyor. Gübre kullanırken, meyve ve sebzeleri satarken dikkatli olmak lazım. Süt ürünleriyle de geçebilir.”


Festivalden mi bulaştı?

Bu arada salgının, mayıs ayı başında Hamburg’da düzenlenen bir festivalden yayıldığı iddia ediliyor. İddiayı dile getiren Alman Focus dergisi, ilk hastaların festivalden sadece bir hafta sonra hastaneye kaldırıldıklarını belirtti. Dergiye konuşan Almanya’nın ulusal hastalık kontrol merkezi Robert Koch Enstitüsü hastalığa yakalanan birçok insanın virüsü burada kaptıklarının görüldüğünü açıkladı. Uzmanlar şimdi virüsün Avrupa’nın birçok farklı ülkesinden 1.5 milyon kişinin katıldığı festivalden yayılmış olma ihtimalini araştırıyor.

Diğer yandan Almanya’da yayımlanan yerel Luebecker Nachrichten gazetesi de hastalığın Luebecker’daki bir restorandan yayılmış olabileceğini iddia ederek, restoranda yemek yedikten sonra 8 kadın, Danimarkalı bir turist grubu ve bir çocuğun hastalandığını yazdı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24