-EHEC KURBANLARININ SAYISI 36'YA YÜKSELDİ FRANKFURT (A.A) - 13.06.2011 - Avrupa'da, Enterohemorajik Escherichia Coli (EHEC) bakterisi salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi. Alman makamlarına göre, E.Coli (EHEC) bakterisinin son kurbanının da Almanya'da ölmesi sonucu, 35'i Almanya'da, 1'i İsveç'te olmak üzere, Avrupa'da toplam 36 kişi EHEC'ten dolayı hayatını kaybetti. yetkililer, Almanya'da 3 bin 228 kişinin hastalığa yakalandığını kaydetti. Cuma günü hastalığın yayıldığı kaynağı bulan Alman makamları, salgının, Almanya'nın kuzeyinde yer alan Bienenbüttel bölgesindeki Gärtnerhof adlı biyolojik tarımla uğraşan çiftlikte üretilen filizlenmiş tohumlardan yayıldığını ve çiftliğin kapatıldığını ifade etti. Alman makamları yeni emre kadar, satın alınan veya evde üretilen filizlenmiş tohum tüketimini yasakladı.