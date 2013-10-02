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Sağlık

Egzersiz kalbe ilaçlardan daha faydalı

İngiliz tıp dergisi 'British Medical Journal'da yayımlanan araştırma, kalp hastaları için egzersizin ilaç kadar etkili olduğunu ortaya koydu

02 Ekim 2013 16:49

Kalp hastaları için egzersizin ilaç kadar etkili olduğu anlaşıldı. Uzmanlar, kalp hastalarının tedavisinde ilaç ve egzersiz birlikte uygulandığında ölüm riskinin azaldığını belirtti.
 
340 bin kalp hastasının katıldığı araştırmada, İngiliz ve ABD'li uzmanlar, egzersiz ve ilaçların hastalar üzerindeki etkilerini inceledi.
 
Egzersizin, ölümleri engellemede bazı kalp ilaçlarıyla yarışacak kadar etkili olduğu, hatta felç ilaçlarından daha iyi sonuçlar verdiği saptandı.
 
Ancak uzmanlar, hastaları ilaçlarını bırakarak sadece egzersiz yapmamaları konusunda uyardı. Uzmanlara göre, hem egzersiz hem de ilaç tedavisi birlikte uygulanmalı.
 
Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve sigara kullanmamanın kalp krizi riskini yüzde 27 oranında azalttığı iddia edildi.

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