Egzersiz bunama riskini azaltıyor

Araştırmalar, bunama sorunu yaşayan insanların egzersiz yapmalarının düşünme becerilerini ve gündelik yaşamlarını olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu.

Sağlık alanında faaliyet yürüten yürüten bağımsız araştırma kurumu The Cochrane Collaboration tarafından yapılan araştırmaya, evde veya ev dışı merkezlerde bulunan 300’den fazla kişi katıldı ve bu kişilerin sistemi bir şekilde egzersiz yapmaları sağlandı.

Buna göre egzersiz, katılımcıların ruh halini çok az etkiledi. Ancak sandalye kaldırma gibi gündelik aktiviteleri gerçekleştirmeye yardımcı olduğu ve düşünme yeteneğini artırdığı görüldü. Bu faydaların hayat kalitesini artırıp artırmadığı hala belirsiz ancak uzmanlar sonuçların iyimserliğe neden olduğunu söylüyor.

Araştırmayı yürüten ekipten, Alberta Üniversitesi’nden araştırmacı Dorothy Forbes, konuyla ilgili bundan sonraki araştırmaların, evde veya ev dışındaki merkezlerde yaşayıp bunama sorunu bulunan insanlara danışmanlık yapan sağlık uzmanları için bu kişilere tavsiye için kullanacakları en iyi egzersiz kılavuzunu geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Forbes ayrıca bunama sorunu yaşayanlar için hangi düzeyde ve yoğunlukta egzersizin faydalı olduğunun anlamaları gerektiğini de belirtti.