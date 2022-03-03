EGPİS'ten "akaryakıtta KDV yüzde 1'e indirilsin" çağrısı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, KDV oranında indirim çağırısı yaptı.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya krizi ile başlayan ve öngörülemez şekilde yükselen ham petrol ve akaryakıt fiyatları nedeniyle ekonomide daralmanın sürdüğünü belirterek, "Biz de EPGİS olarak akaryakıt fiyatları üzerinde yer alan 2 lira 89 kuruşluk KDV’de oranının yüzde 1 e indirilmesinin katkı sağlayacağına inanmaktayız" dedi.

"Vatandaş ve iflasa sürüklenin istasyonlar için can suyu olacaktır"

Akaryakıtta yüzde 18 olan KDV ile fiyatlar artıkça devletin tahsil ettiği rakamın da arttığını belirten Fesih Aktaş, "19 liraya ulaşan motorinin içerisinde 2 lira 52 kuruş ÖTV ve 2 lira 89 kuruşa varan KDV ile birim maliyette 1 litrede toplamda devlet, 5 lira 41 kuruş vergi almaktadır. Bu verginin KDV olan kısmından 2 lirasının vatandaşa yansıyacak şekilde pompa satış fiyatlarından düşürülmesinin, kalan 89 kuruşun ise hızla kapanan akaryakıt bayileri ile dağıtım şirketlerinin toplam marjına yansıtılmasının hem vatandaş hem de iflasa sürüklenen istasyonlar için can suyu olacaktır" şeklinde konuştu.

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