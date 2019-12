-EGO YÜZDE 50 ZARAR EDİYOR ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - EGO Genel Müdürü Ömer Ulu, kamu hizmeti veren bir kurum olarak zararları olsa da vatandaşa ulaşım hizmeti sunma zorunluluğu taşıdıklarını belirterek, EGO'nun aylık ortalama yüzde 50 oranında zarar ettiğini bildirdi. Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 1090'ı doğalgazlı toplam 1197 otobüsün her gün ortalama 299 bin 250 kilometre yol kat ederek, ekvatoru yaklaşık 7.5 kez turlamış gibi hizmet verdiğini kaydetti. Başkentlilerin en uzun 70 kilometrelik ''409'' numaralı Ulus-Kalecik hattında yolculuk ederken, en kısa hattının ise 4 kilometrelik Hastane Metrosu-Urankent güzergahı olduğunu ifade eden Ulu, günlük ortalama 600-650 bin yolcu taşıyan otobüslerin her birinin ortalama 8 sefer yaptığını belirtti. Ömer Ulu, gelişen teknoloji ve başkentlilerin şikayet ve ihtiyaçları doğrultusunda hem otobüs filosunu sürekli yenilediklerini hem de şoförleri eğitimden geçirdiklerini ifade etti. Ulu, otobüslerin 4 bin 628 duraktan yolcu aldığını aktardı. Ulu, geçen yıl yolcuların 90 bin 263'ünün yaşlı kartla yolculuk ettiğini, 10 bin 359 engellinin serbest kart, 4 bin 981 engellinin indirimli kart uygulamasından faydalandığını açıkladı. Şoförlerden kaynaklı şikayetleri en aza indirgemek için sürekli hizmet içi eğitim, iletişim kursları, ödüllendirme yöntemlerini çoğalttıklarını, her hafta 50 otobüs şoförünü psiko-teknik testten geçirdiklerini bildirdi. -EGO, AYLIK YÜZDE 50 ORANINDA ZARAR EDİYOR''- Başkentlilerin yeni hat veya servis sayısının artırılmasına ilişkin taleplerini de değerlendiren EGO Genel Müdür Ulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Yeni hatları belirlerken, vatandaşlardan gelen müracaatı ve yeni yerleşim yerlerinin açılması durumunda teşkilatımızın belirlediği bölgeleri inceliyoruz. Yeni bir hat belirlenecekse teknik heyet tarafından bölgeye gidilerek yerinde inceleme yapılıyor. Öncelikle talep veya yeni açılan bölgedeki yaşayan nüfus sayısı ve toplu taşım kullanan kişi sayısını belirliyoruz. Sonra diğer toplu taşıma araçlarının durumunu inceliyoruz. Buna göre de hat açılıp açılmayacağına ya da servis sayısının artırılıp artırılmayacağına karar veriyoruz. Bazı hatlarda günde ortalama 6-7 yolcu taşıyoruz. Kamu hizmeti veren bir kurum olduğumuz için zarar da etsek vatandaşa ulaşım hizmetini sunmakla görevliyiz. Gerçekten büyük fedakarlıklarla hizmetleri yürütüyoruz. EGO Genel Müdürlüğü aylık ortalama yüzde 50 oranında zarar ediyor. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının mensupları, oranlarına göre engelli vatandaşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 165 bin yolcuyu ücretsiz taşıyoruz.''