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Yaşam

EGO cep telefonlarında ANKARA (A.A)

12 Ocak 2012 14:17

-EGO cep telefonlarında ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün android sistemli akıllı cep telefonlarına indirilebilen uygulamasıyla otobüs durakları, hareket saatleri, güzergah bilgilerine ulaşılabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO, mobil uygulamayı ücretsiz kullanıma sundu. EGO'nun internet sitesinde de ''Otobüs Hatları Bilgilendirme Sistemi'' üzerinden de söz konusu bilgilere erişim imkanı bulunuyor. EGO yetkilileri, çalışmanın, kente gelen konuklara da büyük kolaylık sağlanacağını ifade ederek, şu bilgileri verdi: ''Uygulamayı cep telefonuna indiren ya da internet sitemizden açan vatandaşlar, Ankara'yı hiç bilmeseler bile hangi otobüse nereden binebileceklerini kolaylıkla bulacaklar. Bu çalışmamız, akıllı kart ve durak sistemiyle de entegre edilecek. Böylece yolcular, otobüslerin nerede olduğu bilgisini de telefonlarındaki uygulama sayesinde görebilecekler.'' ''http://www.ego.gov.tr/mobil/index.html'' internet adresinden sadece android cihazlara indirilebilen uygulamada, ''hat ara, adres ara, önemli yerler, nasıl giderim, neredeyim ve duyurular'' olmak üzere 6 ana başlık bulunuyor.

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