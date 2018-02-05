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Eğlence merkezindeki kavgada öldürüldü

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Suat Yılmaz (32), çalışanlarla bir grup arasında çıkan kavgada yaşamını yitirdi

05 Şubat 2018 18:43

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Suat Yılmaz (32), çalışanlarla bir grup arasında çıkan kavgada yaşamını yitirdi.
Bor ilçesi Bahçeli beldesindeki eğlence merkezinde iddiaya göre 3 kişilik grup ile çalışanlar arasında çıkan kavga, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, işyerinde garson olarak çalışan Suat Yılmaz, silahla başından yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma, kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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