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Koronavirüs

Eğlence merkezinde bir araya gelen 25 kişiye 78 bin lira ceza

21 Haziran 2020 09:17

Kırıkkale'de eğlence merkezinde bir araya gelen 25 kişiye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan mahallesi 600. sokaktaki bir eğlence merkezinin açık olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri adrese gitti.

Kapıları kilitli görünen eğlence merkezine giren ekipler, içerde 25 kişinin bulunduğunu belirledi.

Söz konusu kişilere, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 78 bin 750 lira para cezası verildi.

 

 

 

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