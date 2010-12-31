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Eğlence merkezi Taksim olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kutlamalarla ilgili saatler kala açıklama yaptı.

31 Aralık 2010 02:00

T24 - Her yılbaşı öncesi yaşanan Taksim'de eğlence düzenlenecek mi? tartışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi son noktayı koydu.



İşte belediyenin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011’e Taksim Meydanı’nda girmek isteyen İstanbullular için coşkulu bir kutlama programı düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılbaşı kutlamaları kapsamında İstanbul’un en önemli merkezi olan ve yılbaşı eğlencelerinin yoğun olarak yaşandığı Taksim Meydanını LED ışıklandırmalar ile süsledi.

Halkın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yeni yıla girmesi için alınan bir dizi önlemin yanında 31 Aralık Cuma akşamı Taksim Meydanı’nda DJ performansının gerçekleştirileceği bir sahne kurularak müzikler eşliğinde eğlenceli bir program yapılacak.

Aynı zamanda ışık ve lazer şovları ile Taksim Meydanı rengârenk bir görüntüye bürünecek.

Saat tam 24:00’da gerçekleştirilecek havai fişek gösterisiyle İstanbullular 2011’e eğlenceli bir şekilde girecek.


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