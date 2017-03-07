Eğitimsiz olduğu halde gerilim hattını onarılması istenen İşçi Erkan'ı ölüme itmenin bedeli 177 bin 50 lira

İstanbul’da, Erkan Keleş adlı taşeron elektrik işçisinin eğitimsiz olduğu halde onarım için çıkarıldığı orta gerilim hattında can vermesine ilişkin dava yedi yıl sonra karara bağlandı.Mahkeme, Bedaş görevlisi Gürkan Saraç, Teknisyen Özkan Gündoğdu ve Ali sönmez'i taksirle ölüme sebebiyet vermekten mahkum etti. Ay, Saraç ve Gündoğdu'ya 6'şar yıl hapis cezası verildi. Ancak bu cezelar daha sonra 5 yıla indirildi, ardından da para cezasına çevrildi.

Ay'a 73 bin tl, Saraç'a 54 bin 750 tl, Gündoğdu'ya ise 36 bin 500 tl para cezası verilmiş oldu. Ali Sönmez'e verilen 3 yıllık ceza ise önce 2.5 yıla indirildi ardında da 18 bin 200 'Tl ye çevrildi.

Hürriyet'in haberine göre, BEDAŞ’ta taşeron işçi olarak çalışan Erkan Keleş, 11 Eylül 2010’da Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde eğitimsiz, eldivensiz ve kontrol kalemsiz olduğu halde onarım için gerilim hattına çıktığında, sorumlu teknisyen Özkan Gündoğdu yanlış trafoyu kapattığı için feci şekilde can vermişti.



Soruşturma iki buçuk yıl sürdü. İki kez savcı, üç kez bilirkişi değişti. Bilirkişi raporlarında BEDAŞ Genel Müdürü dahil tüm idareciler kusurlu bulundu. Dava açılacakken savcı değişti. Yeni savcı dosyayı bir kez daha bilirkişiye yolladı. Üçüncü raporda, maktül Keleş de suçlu bulundu. Keleş için, “Vasıfsız işçi ve eğitim almamış olduğu halde arızaya müdahale etmek için tereddütsüz direğe çıkmıştır, asli kusurludur” denildi.

Bu sürecin ardından Gaziosmanpaşa Savcılığı, yanlış trafoyu kapatarak elektrik akımını kesmediği için ölüme yol açan teknisyen Özkan Gündoğdu için ‘ihmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Gaziosmanpaşa İşletme Müdürü Gürkan Saraç, Yardımcısı Hakan Gürkan, Arnavutköy Başmühendisliği Şefi Ali Sönmez, taşeron ALKAMA firmasının sorumluları Mehmet Nusret Çoruh ve Taşeron şirket sahibi Süleyman Ay hakkında ‘taksirle adam öldürme’ suçundan altı yıla kadar hapis cezası istendi.



İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava bugün son buldu. Mahkeme, Bedaş görevlisi Gürkan Saraç, Teknisyen Özkan Gündoğdu ve Ali sönmez'i taksirle ölüme sebebiyet vermekten mahkum etti. Ay, Saraç ve Gündoğdu'ya 6'şar yıl hapis cezası verildi. Daha sonra bu ceza 5 yıla indirildi, ardından da para cezasına çevrildi. Ay'a 73 bin tl, Saraç'a 54 bin 750 tl, Gündoğdu'ya ise 36 bin 500 tl para cezası verilmiş oldu. Ali Sönmez'e verilen 3 yıllık ceza ise önce 2.5 yıla indirildi ardında da 18 bin 200 'Tl ye çevrildi.