Eğitimli şiddet

T24- Boşanma davalarına bakan Avukat Ç.B., boşanma davası açıp ailesinin evine yerleşen 14 yıllık eşini öldüresiye dövdü.





Milliyet'in haberine göre,





Avukat Ç.B. (39) ile 14 yıl önce evlenen ve Mardin’de yaşayan Fatma B. (31), şiddet gördüğünü öne sürerek 2 ay önce 4 çocuğuyla birlikte Gaziantep’teki ailesinin yanına sığındı. Fatma B. ailesinin de yardımıyla eşine boşanma davası açtı. Dava, Gaziantep 5. Aile Mahkemesi’nde görülürken mahkeme, çocukları dava sonuna kader annesinde kalmasını uygun buldu.





‘Sopalarla saldırdılar’





Fatma B., 6 Ekim’de saat 23.00 sıralarında eşi ve yakınlarının ailesiyle kaldığı Çakmak Mahallesi’ndeki eve baskın yaparak ellerinde demir çubuk ve sopalarla kendilerine saldırdığını öne sürdü. Eşinden şikayetçi olan Fatma B. şöyle konuştu:

“Eşim boşanma davalarına bakıyor. Ama bana bu konuda yardımcı olmuyor. Aksine şiddet gösterip tehdit ediyor. İki gün önce eşim, babası ve kardeşleri evde bulunan herkese sopalarla saldırdı. Bende ellerindeki sopayı almaya çalıştım ama beni de darp etti. Eşim avukat olmasına rağmen ben yıllardır ondan şiddet görüyorum. İşte son gördüğüm şiddet beni bu hale getirdi.





‘Hepsini öldürün!’





O yaşananlar arasında kayınpederim ’Hepsini öldürün kafalarına vurarak hepsini öldürün. Kimseyi sağ bırakmayın’ diyerek bağırıyordu. Çocuklarım bu olaylardan psikolojik olarak olumsuz yönde etkilendi. Benim, ailemin, çocuklarımın korunması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’den yardım istiyorum. Bu insanlar korkusuzca hala geziyorlar ve buraya tekrar gelmelerinden endişe duyuyoruz.”





Fatma B.’un saldırıya uğrayan stajyer avukat olan kardeşi İbrahim A. ise eniştesinin hukuk tanımadan eve baskın yaptığını ileri sürerek, “Eniştem ablama sürekli şiddet uyguluyordu. En son onu Mardin’de komalık etmişti. Ablamı karakoldan aldık. Gaziantep’e geldiğinde ben ve birlikte çalıştığım arkadaşlar yardımcı oldu. Mahkeme dava sürerken çocukların velayetini ablama verdi. Çocukları yasal yollardan aldığımız için tehdit aldık. Olay gecesi bize demir çubuk ve sopalarla saldırdılar. Hatta cep telefonlarını ve sopalarını burada düşürdüler. Polis burada gerekli incelemeleri yaptı ama bu kişiler halen yakalanmadı. Bu konuda biraz daha hassas çalışılmasını ve ablam ve çocukları için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyoruz” diye konuştu.



Boşanma davalarına bakan avukat Ç.B. şiddet gördüğü için evi terk eden eşi Fatma B.’nin sığındığı Gaziantep’teki ailesinin evini bastı. Ç.B. ve arkabaları, evde bulunan herkese sopa ve demir çubuklarla sldırdı. Fatma Ç. ve yakınları (üstte) saldırı sonrası bu hale geldi. Polis şimdi avukat Ç.B. ve saldırıda yanında bulunan yakınlarını arıyor.

