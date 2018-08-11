“Eğitimi yeni kuşağın özelliklerine göre yapılandırmalıyız”

Selin GÜRSEL – Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) – ÜNİVERSİTE adayları için tercih süreci hala devam ediyor. Öğrenme stiline ve eğitilecek hedef kitlenin kuşak özelliklerine göre eğitimin yapılandırılması gerektiğini, artık klasik eğitimle yeni nesile ders verilemeyeceğini ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Fahri Erenel, “Hocaların derse girip 40-50 dakika ders anlatıp çıktığı dönemler artık geçti. Bizim temel amacımız da, ülkemizi geleceğe taşıyacak öğrencilerimizi, geçmiş eğitim yöntemlerini bir kenara koyarak, bütüncül ve modüler bir anlayışla, zaman ve yer kavramına bağlı olmadan, her türlü teknolojik imkanlardan da yararlanarak, öğrencilerin önceden yapacakları hazırlık ile konuları sınıf ortamında tartıştıkları, hocaların ise tartışmayı kolaylaştırıcı rol oynadıkları bir sistemi, öncelikle üniversitemizde sürdürülebilir, müteakiben kalıcı hale getirmektir” dedi.

Üniversite hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan Doç. Dr. Fahri Erenel, “Üniversitemiz vakıf üniversiteleri arasında en genç üniversitelerden birisidir. Ve en önemli özelliği de, isminden anlaşılacağı gibi İstanbul’un, yani kentimizin tam merkezi olan Taksim’de, öğrencilerimizin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir yerleşkede akademik faaliyetlerine başlamasıdır” dedi.

“TEK BİR MESLEK İLE BÜTÜN YAŞAMI SÜRDÜREBİLME DÖNEMİ ARTIK SONA ERDİ”

Tercih yapacak aday öğrencilere tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Erenel, \'İstihdam edilebilirlik\' diye bir kavram var. Artık tek bir mesleğe sahip olarak bütün yaşamı sürdürebilme yani sınırsız iş güvencesi ile çalışabilme dönemi sona erdi. Bugün olan en çok tercih edilen 10 meslekten en az 4-6 adedinin birkaç yıl içinde belki de bir yıl sonra yok olabileceğini örnekler bize göstermektedir. Öğrencilerimizin gelişmeleri yakından takip etmeleri sağlanarak, üniversite eğitimleri sırasında ve sonrasında farklı alanlarda eğitim alarak kendilerini sürekli alternatif meslekler için hazır bulundurmaları ve bu düşünce tarzını benimsemeleri hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

Yoğun bilginin üretildiği bugünde sadece ihtiyaç kadarının ve bilginin yarı ömrünü de dikkate alarak öğrencilere eğitim verilmesinin, gereksiz tekrarlarla ders saatlerinin doldurulmamasını, derslerin birbirini takip eden konu-kapsam uyumu içinde planlanması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Erenel, “Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak Z kuşağı öğrencilerinden oluşacaktır. Hızlı öğrenmeyi,teknoloji ile iç içe yaşamayı,bağımsız ve kendi başına hareket etmeyi seven bir kuşak. Eğitimin hedeflerine ulaşabilmesi ve istenilen çıktıların alınabilmesi için belirtilen özelliklere uygun bir eğitim planlanmalıdır” dedi.

“KIZ ÖĞRENCİLERİMİZE POZİTİF AYRIMCILIK UYGULUYORUZ”

Mütevelli heyetinin tamamen kadınlardan oluştuğunu, Mütevelli Heyet Başkanı Berna Yılmaz ve Rektör Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak liderliğinde, endüstri 4.0 ‘ın gerektirdiği nitelikte geleceğin iş insanlarını, diş hekimlerini, doktorlarını, girişimcilerini, teknisyenlerini, hemşirelerini ve ebelerini yetiştirmek üzere yola çıktıklarını ifade eden Doç. Dr. Erenel konuşmasına şöyle devam etti:

“Kurucu vakfımız engelsiz yaşama destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Mütevelli heyetimizin de çoğunlukla kadınlardan oluşması ile Türk toplumunda özellikle kadınların ‘cam tavan sendromu’ dediğimiz yükselmede ve kariyer ilerlemesinde önlerine çıkan engelleri aşabilmeleri için yüksek öğretimde kız öğrencilerimize ve engelli öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İlk beş tercihine üniversitemizin bölümlerini ya da programlarını yazan kız öğrencilerimize üniversitemize girmeleri halinde, tam burs dışında, elde ettiği bursa ilaveten yüzde 30 civarında bir burs daha kazanmış oluyorlar. Aynı zamanda bu durum engelli öğrencilerimiz için de geçerli. Şehit ve gazi yakınlarına da burs yönergemizde yazdığı şekliyle değişik oranlarda burs uyguluyoruz”.

“DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ\'NE İLK DEFA ÖĞRENCİ ALACAĞIZ”

2018-2019 akademik yılında açılacak olan Diş Hekimliği Fakültesi\'ne ilk defa öğrenci alacaklarını belirten Doç. Dr. Erenel, “Alanında uzman öğretim üyelerimiz ve aynı zamanda malzeme ve sistem açısından da en son teknoloji ve laboratuvarlarla donatılmış bir yapımız var. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Fakültemiz, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz ve 9 farklı branşta eğitim veren Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu ile Meslek Yüksek Okulumuz da mevcuttur. Alanlarında fark yaratmak ve mezuniyeti sırasında ya da sonrasında; iş dünyası tarafından tercih edilmek isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“YÜKSEK LİSANSTA YENİ BÖLÜM AÇTIK”

4 farklı alanda yüksek lisans eğitimi verdiklerini de dile getiren Doç. Dr. Erenel, “Bunlardan en önemlisi bu yıl açtığımız klinik psikoloji bölümüdür. Yoğun talebin olduğu bu bölümün tezli ve tezsiz seçenekleri mevcuttur. Çok üst düzeyde ve uluslararası tanınırlılığı olan hocalarımızın önderliğinde bu bölümü açtık” dedi.

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