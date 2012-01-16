-Eğitime kar engeli UŞAK (A.A) - 15.01.2012 - Uşak'ta kar yağışı nedeniyle Uşak merkez, Banaz, Sivaslı ve Karahallı ilçelerinde taşımalı sistem eğitim yapan ilk ve ortaöğretim okullarında eğitime bir gün ara verildi. Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Uşak merkez, Banaz, Sivaslı ve Karahallı ilçelerinde taşımalı sistemle eğitim yapan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Açıklamada olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde tatilin uzatılabileceği, Eşme ve Ulubey ilçelerinde okulların tatil edilip edilmeyeceği yönünde kararın ilçe kaymakamları tarafından verileceği ifade edildi. İl genelinde ise çok sayıda köy yolunun kapalı olduğu öğrenildi. İl özel idareye bağlı ekipler yol açma çalışmalarını sürdüğü, Karayolları 25. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin İzmir-Ankara karayolu üzerinde kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yaptığı kaydedildi. Öte yandan meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece yarısı sona ereceğini, gece yollarda buzlanmanın artacağı uyarısında bulundu.