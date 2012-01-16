T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eğitime kar engeli  UŞAK (A.A)

16 Ocak 2012 00:16

-Eğitime kar engeli  UŞAK (A.A) - 15.01.2012 - Uşak'ta kar yağışı nedeniyle Uşak merkez, Banaz, Sivaslı ve Karahallı ilçelerinde taşımalı sistem eğitim yapan ilk ve ortaöğretim okullarında eğitime bir gün ara verildi. Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Uşak merkez, Banaz, Sivaslı ve Karahallı ilçelerinde taşımalı sistemle eğitim yapan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Açıklamada olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde tatilin uzatılabileceği, Eşme ve Ulubey ilçelerinde okulların tatil edilip edilmeyeceği yönünde kararın ilçe kaymakamları tarafından verileceği ifade edildi. İl genelinde ise çok sayıda köy yolunun kapalı olduğu öğrenildi. İl özel idareye bağlı ekipler yol açma çalışmalarını sürdüğü, Karayolları 25. Şube Şefliğine bağlı ekiplerin İzmir-Ankara karayolu üzerinde kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yaptığı kaydedildi. Öte yandan meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece yarısı sona ereceğini, gece yollarda buzlanmanın artacağı uyarısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24