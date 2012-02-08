-Eğitime kar engeli BİTLİS (A.A) - 08.02.2012 - Kar yağışı nedeniyle Bitlis merkezde ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, yaptığı açıklamada, merkez ve merkeze bağlı köy okullarında, yoğun kar yağışı nedeniyle ilköğretim okulları ve liselerde eğitime 1 gün ara verildiğini söyledi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelere bağlı 300 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Bitlis Özel İdaresi ekipleri, acil durumlara öncelik vererek, kapanan köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle Kırklareli'nin Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi. Öte yandan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 10, Demirköy ilçesine bağlı 13, Kofçaz ilçesine bağlı 15, Pınarhisar ilçesine bağlı 4, Vize ilçesine bağlı 9 olmak üzere 51 köy yolu ulaşıma kapandı.