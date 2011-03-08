-EĞİTİME KAR ENGELİ ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime, yarın, 1 gün süreyle ara verilecek. Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitime ara verilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Şarkikaraağaç ilçesi dışında il genelindeki tüm okullarda yarın 1 gün süreyle eğitime ara verileceğini bildirdi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 9 Mart Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, özürlü kamu görevlilerinin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. -EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇELER- Yoğun kar yağışı nedeniyle Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlık, ilçeye bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime yarın ara verilmesini kararlaştırdı. Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Kar yağışı nedeniyle Salıpazarı ilçesinde bugün ve yarın, Alaçam ilçesinde de yarın için okullar tatil edilmişti. Denizli'ye bağlı Bekilli, Çivril, Kale ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Kütahya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Aslanapa, Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde de ilk ve orta dereceli okullar ile anaokulları yarın için tatil edildi. Öte yandan, Kütahya Valiliği ve Domaniç Kaymakamlığı, il merkezi ve Domaniç ilçesinde yarın için ilk ve orta dereceli okullar, anaokulları, yaygın eğitim kurumlarının tatil edildiğini duyurmuştu. Aslanapa, Altıntaş ve Dumlupınar Kaymakamlıkları da okulların yarın tatil edilmesine karar verdi. Kırklareli'de Demirköy ilçesinde ise eğitime yarın da ara verildi.