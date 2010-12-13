-EĞİTİME KAR ENGELİ AFYONKARAHİSAR (A.A) - 12.12.2010 - Yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerine bağlı belde ve köylerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Milli Eğitim Müdürü Hidayet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emirdağ ve Bayat ilçelerine bağlı belde ve köylerdeki okullar ile bu ilçelerde ve İscehisar ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda 1 gün süre ile eğitime verildiğini söyledi. -KARAMAN Karaman'da bu sabah başlayan ve etkili olmaya devam eden kar yağışı nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Öte yandan etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Karaman'ı Mersin'e bağlayan Sertavul Geçidi'nde ulaşımın durduğu bildirildi. Kar kalınlığı 15 santimetreye çıkan yörede, Karayollarına bağlı 3 ekip, yol açma çalışmasını sürdürüyor. Polis ekipleri de, karayolunun ulaşıma kapanması nedeniyle araçların bu güzergahtan geçişine izin vermiyor. -KEPSUT VE BÜYÜKORHAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ Kar yağışı ve rüzgar nedeniyle direklerin devrilmesi sonucu dünden bu yana elektrik alamayan Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı köyleri ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle Kepsut merkez ile bağlı yerleşim birimlerine elektrik taşıyan büyük direkler devrildi. Direklerin devrilmesi sonucu ilçe merkezi ile bağlı köylerine dünden bu yana elektrik verilemiyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aydoğdu, halen elektrik verilemeyen köylerde yarın eğitime bir gün ara verdiklerini, ancak ilçe merkezinde eğitim yapılacağını bildirdi. Büyükorhan'da ise devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime Pazartesi ve Salı günü ara verildiği bildirildi. Öte yandan, Kepsut'un 20 köy yolu ulaşıma açılmaya çalışılıyor.