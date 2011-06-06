-EĞİTİME İMKB DESTEĞİ YOZGAT (A.A) - 06.06.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) tarafından Yozgat'ta yapımı planlanan, Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve 24 derslikli İlköğretim Okulu binasıyla ilgili ek protokol törenle imzalandı. Yozgat Valiliği'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali Necati Şentürk, Milli Eğitim Bakanlığı ile İMKB arasında ''Eğitimde fiziksel katkı işbirliği'' çerçeve protokolüne ek olarak iki inşaatın yapımıyla ilgili hazırlanan protokollerin imzalanacağını bildirdi. Protokollerden birisinin Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, diğerinin de Boğazlıyan ilçesindeki 24 derslikli İlköğretim Okulu binası olduğunu aktaran Şentürk, şu bilgileri verdi: ''Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, sağlıklı bir binada eğitim öğretime devam edemiyor. Bu itibarla, orada son derece ihtiyaç duyduğumuz bir alanda bir fiziki mekan gerçekleştirilecektir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu inşaatı için İMKB tarafından 4 milyon 500 bin lira bir para ayrılmıştır. İkinci protokolümüzde yer alan okulumuz da Boğazlıyan'da 24 derslikli İlköğretim Okulu inşaatıdır. Boğazlıyan'da da gerçekten bir ihtiyaçtı. Özellikle TOKİ tarafından yapılan konutların yerleşim alanlarında okul ihtiyacımız vardı. O okul ihtiyacını da inşallah bu 24 derslikli İlköğretim Okulu inşaatı ile birlikte tamamlayacağız. İMKB tarafından buraya tahsis edilen miktar da 3 milyon 500 bin liradır.'' Toplam 8 milyon liralık yatırımın hem ihale işlemleri hem de teknik denetim ve kontrol hizmetlerinin valilik tarafından yürütüleceğini belirten Şentürk, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Böylelikle açacağımız bir hesaba İMKB tarafından para, hak edişler karşılığında yatırılacak. Projeler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecektir. 'Üniversiteye ilişkin bir işi neden üniversite ihale etmiyor?' diye düşünülebilir. Çünkü bu protokol, Milli Eğitim Bakanlığı ile İMKB arasında yapılmıştır. Bu sebeple valilik olarak bu işi üstlendik.'' İMKB Başkan Yardımcısı Adalet Polat da eğitimle ilgili ihtiyaçların tespiti noktasında geçen yazdan bu yana Vali Şentürk başkanlığında sürdürdükleri çalışmaları bir noktaya getirdiklerini aktararak, ''En fazla ihtiyaç hissedilen iki okulla ilgili bina sorununu gidermiş olacağız. Önümüzdeki yıllarda bir fırsat olması halinde yine benzer hizmetler sunulmaya çalışılacaktır'' dedi. Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer ile bazı İl Genel Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu törende Yozgat Valisi Necati Şentürk ve İMKB Başkan Yardımcısı Adalet Polat, konuşmaların ardından hazırlanan protokolü imzaladı.