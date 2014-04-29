Eğitimde Türk-Alman ortaklığı



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin iki ülke arasındaki bilimsel ilişkilerde yeni bir dönem başlattığını ifade etti.

Gauck, "Bu üniversite de diğer ikili üniversiteler gibi ikili işbirliğinin bir aracı ve böylece iki ülke arasındaki başarılı partnerliğin de bir sonucu. Bu üniversite, partner üniversitelerle ve bilim alanındaki üstün nitelikteki çalışmalarla bilim alanında öncü olmaya aday bir üniversite" diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı, Türk-Alman ilişkilerinin her zaman geliştiğini ve daha yoğun hale geldiğini vurgulayarak, "Bu nedenle bugün Türk öğrencilerinin öğrenim gördüğü ülkeler arasında ABD'den sonra Almanya ikinci sırada. Aynı şekilde Almanya'dan da Türkiye'ye çok sayıda öğrenci geliyor" dedi.

Gauck, “Hem Türkiye'den hem Almanya'dan hem de başka ülkelerden daha fazla genç insanın burada okumasını arzu ediyoruz. Aynı zamanda bu üniversitenin daha çok sayıda Türk gencinin Almanca öğrenmesine olanak sağlamasını ve Almanya'da uzun süre kalabilmesini arzu ediyorum” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Gül'ün mesajları

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de "üniversitenin teknoloji ağırlıklı olmasının Türkiye'ye çok büyük katkısı olacağına inandığını” belirterek “Alman teknolojisinin disiplininden faydalanmayı açıkçası çok arzu ediyoruz" diye konuştu.

Almanya'da 3 milyona yakın Türk olduğuna, her sene 5 milyona yakın Alman turistin Türkiye'ye geldiğine ve Almanya'nın Türkiye'de 5 binin üzerinde şirketinin var olduğuna dikkat çeken Gül, özellikle Türk-Alman ilişkilerinin insani tarafına bakıldığında, orada doğan, büyüyen yeni jenerasyon, Alman vatandaşı olan Türkler düşünüldüğünde, Türkiye'de bir Türk-Alman üniversitesinin olmayışının bir noksanlık olduğunu ifade etti.

Bu noksanlığın giderilmesini görmekten dolayı memnun olduğunu kaydeden Gül, “Arzum şu; Almanya'da bu kadar Türk olduğuna göre, orada yeni jenerasyonlar olduğuna göre, gerek Türk asıllı Almanlar gerekse diğer Almanlar onların Türkiye ile bu ilişkilerinde, bu üniversitenin bir rolü olacağına inanıyorum. Türkiye'deki büyük Alman sermayesi, şirketleri bütün bunlar içinde en iyi mühendislik başta olmak üzere diğer alanlarda, yöneticiler hepsinin bir Türk-Alman ekolünden eğitim alarak gelen insanları istihdam ediyor olması da muhakkak ki çok önemli olacaktır" dedi.