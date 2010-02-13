Eğitimde Türk-Alman işbirliği güçleniyor

T24 - Almanya Eğitim Bakanı Annette Schavan, DW’ye verdiği özel demeçte, İstanbul'da açılacak Türk-Alman Üniversitesi ve Almanya’daki göçmenlerin uyumu konularında çarpıcı mesajlar verdi.



İstanbul'da kurulacak Türk-Alman Üniversitesi'nin bu sonbaharda eğitime başlaması hedefleniyor.



Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Annette Schavan, Ankara’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu görüştü. Schavan, Türkiye’nin projeye verdiği destekten duyduğu memnuniyeti şöyle anlattı:



“Biz bugün Türk-Alman Üniversitesi’nin yaşama geçirilmesi konusunda atılacak adımlarla ilgili görüşmelerde bulunduk ve ben Türk Hükümeti’nin, Milli Eğitim Bakanı’nın ve Başbakan’ın bu projeye son derece olumlu bakmalarından ve tüm desteklerini vermelerinden çok büyük bir memnuniyet duydum.”



Schavan, Türk-Alman Üniversitesi'nin önemi konusunda ise şunları söyledi:



“Türk-Alman Üniversitesi, ülkelerimiz arasındaki eğitim işbirliğinin hem bilimsel araştırma alanında, hem de öğrenim alanında hem çok önemli bir unsurunu oluşturacak. Bu üniversitenin kurulmasının mümkün olması zaten uzun yıllar Almanya ile Türkiye arasında eğitim alanında ve bilimsel alanda çok olumlu bir işbirliğinin mevcut olmasına dayanıyor. Şu anda Türk ve Alman üniversiteleri arasında 299 işbirliği projesi mevcut. Bu üniversitenin kurulmasında da bugüne kadar elde edilen deneyimlerden yararlanacağız.”





Uyum için Almanca anahtar



Göçmen öğrencilerin okullarda yaşadıkları zorluklar konusunda da konuşan Schavan, Almanya’da sorun yaşayanların yanında çok başarılı olan Türk öğrencilerin de bulunduğunu belirtti. Schavan, öğrencilerin zayıf yönlerinin değil, güçlü yönlerinin ortaya çıkartılması gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:



“Ben her iki tarafı da eşit derecede göz önünde bulundurmaktan yanayım. Sorun yaşayanların durumlarını düzeltmek için okul öncesi eğitimin teşvik edilmesi, dil öğrenimi konusunda teşvikler, eğitimde destek önlemleri ve okuldan mesleki eğitime geçiş aşamasında mesleki yönlendirme, mesleki oryantasyon gibi önlemler aldık. Bizim hedefimiz öğrencilerin sadece sorunlarını, zayıf yönlerini göz önünde bulundurmayıp onların güçlü yanlarını, artılarını, yeteneklerini ortaya çıkartıp teşvik etmek. Biz buna önem vermek istiyoruz.”



Önce Almanca sonra anadil



Almanya’nın bazı eyaletlerindeki okullarda Almanca dışında dillerde konuşulmasının yasaklanmasını savunan Schavan, Almanya’daki ortak dilin Almanca olduğunu vurguladı. Schavan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Almanya’da okullarda kullanılan dilin Almanca olduğunu söylemek bence doğru. Çünkü sadece ortak dil olarak Almanca konuşurlarsa öğrenciler aralarında anlaşabilirler. Ancak biz gelecekte anadilin daha iyi öğrenilmesine de önem vereceğiz. Ancak Almanya’da iyi Almanca konuşanlar okulda başarılı olabilir, bunun alternatifi olamaz. 21. yüzyılın çağdaş toplumlarından insanların anadili, içinde yaşadıkları toplumda öğrendikleri dille aynı derecede var olmalı. Biz bunun üzerinde çalışmalıyız.”





Almanya'da ilahiyat bölümleri



Önümüzdeki yıllarda Almanya’da kurulacak ilahiyat bölümlerinde imamlar yetiştirileceğini kaydeden Schavan, bunun, Almanya’da yaşayan Müslümanlar’a saygının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bakan şöyle konuştu:



“Önümüzdeki yıllarda Almanya’da İslam eğitimi verecek ilahiyat fakültelerinin kurulmasını istiyoruz. Almanya’da yaşayan Müslümanlar’ın bu fakültelerde eğitim görmelerini arzu ediyoruz. Fakat bunun nedeni bu insanların başka bir yerde eğitim görmelerini istemememiz ya da başka ülkelerdeki eğitime güvenmememiz değil. Bizim böyle bir eğitimi Almanya’da gerçekleştirmek istememiz, burada yaşayan Müslümanlar’a, onları, onların dinini ciddiye aldığımızı, ciddi bir eğitime önem verdiğimizi gösteriyor.”





