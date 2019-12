Eğitimde 'not' devrimi!

Engelli öğrenciler istedikleri okula kayıt ve nakil yaptırabilecek. Öğretmenler öğrenci notlarını 'mürekkepli kalemle, silinti ve kazıntı olmadan öğretmen not çizelgesine yazmak zorunda olmayacak. Proje ve performans ödevlerini öğretmen değil öğrenci saklayacak.



Zaman gazetesinden İbrahim Asalioğlu'nun haberine göre, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ni değiştiren bakanlık, sistemi e-okul'a uyarlayan düzenlemeler yaptı. Öğrenci notlarının elle yazılması uygulaması ve 'öğretmen not çizelgesi' kaldırıldı.



Her öğretmenin tutmakla zorunlu olduğu 'not çizelgesi' öğretim yılı başında okul yönetimi tarafından sağlanıyor, mühürlendikten sonra imza karşılığında öğretmene veriliyordu. Çizelgeye notların 'mürekkepli kalemle silinti ve kazıntı olmadan' yazılması gerekiyordu. Her öğretmenin istendiği zaman müdüre veya denetim yetkisine bu çizelgeyi göstermesi gerekiyordu. Bir öğretim yılı saklanması zorunlu olan çizelgeler uygulamadan kaldırıldı. Artık öğretmenler öğrenci notlarını doğrudan e-okul sistemine internet üzerinden yazacak.



Bugüne kadar yabancı dil dersi dışındaki seçmeli dersler notla değerlendirilmiyordu. Artık 'seçmeli yabancı dil' dersinde de öğrencilere not verilmeyecek. Nakillerde sorun çıkarması ve Seviye Belirleme Sınavı'nda dikkate alınan puan hesabında bu dersi seçmeyen öğrenciler aleyhine bir durumun söz konusu olması 'seçmeli yabancı dil' dersinin ayrıcalığını kaldırdı. 'Müfredatında notla değerlendirileceği' yazsa da seçmeli derslerin hiçbirinde öğretmenler öğrencilere not veremeyecek.



Her öğrencinin kendi mahallesindeki okula kayıt yaptırma zorunluluğu sebebiyle sıkıntılar yaşayan engelli çocuklara da istedikleri okula kayıt yaptırabilme imkânı getirildi. Buna göre şehit ve muharip gazi çocukları için tanınan 'istedikleri ilköğretim okuluna' kayıt ve nakil yapabilme istisnasına 'özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar' da eklendi. Böylece mahallesindeki okulda özürlü çocuğuna uygun eğitimin verilemeyeceğini düşünen veliler, kendi tespit ettikleri okullara kayıt yaptırabilecek. Bu şekilde bazı okul müdürlerinin özürlü çocukları okula kaydetmek istememesinin de önüne geçilmiş olacak.



Projeleri öğrenci saklayacak



Öğrencilerin proje ve performans ödevlerinin okul tarafından bir yıl saklanması uygulamasına da son verildi. Yeni müfredatla ortaya çıkan ve boyutları büyüyen ödevlerin muhafazası okulda yer sıkıntısına sebep oluyordu. Yeni uygulamada proje ve performans görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilecek ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanacak. Ayrıca okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmeyecek.