-Eğitimde kalp krizi geçiren polis şehit oldu ELAZIĞ (A.A) - 06.10.2011 - Elazığ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Bulkan (45), intikal eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Bulkan'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi. Alınan bilgiye göre, müdürlükçe kent merkezindeki Meryem Dağı'nda yapılan intikal eğitiminde fenalaşan polis memuru Murat Bulkan, helikopterle Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulkan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopside Bulkan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Şehit Bulkan için Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Bulkan'ın eşi Dudu ile çocukları Habibe Dilara, Edanur ve Muhammet Bestami, Vali Vekili Ercan Çiçek, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Galip Mendi, Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun, polis memurları, sivil ve askeri yetkililer katıldı. Bulkan'ın öz geçmişinin okunduğu törende İl Müftüsü Peyami Güngör dua etti. Törenin ardından şehit polis memurunun cenazesi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterle hava alanından memleketi Hatay'a gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Bulkan'ın 1991 yılında polis memuru olduğu, Elazığ'a geçen yıl atandığı öğrenildi.