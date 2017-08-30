Eğitimde kalkınmada 71'inci sıradayız

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP)i ‘İnsani Gelişmişlik Raporu’na göre, Türkiye, listenin 71'inci sırasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yayınlandığı ‘İnsani Gelişmişlik Raporu’nda; sağlık, eğitim, iş hayatı ve insan hakları gibi birçok başlıkta yaklaşık 200 ülkenin insani gelişmişlik performansı değerlendiriliyor. Her bir başlıkta oluşturulan sıralamalarda ülkelerin insani kalkınmadaki güncel durumları gözler önüne seriliyor. Ülkeler sıralamalarda ‘çok yüksek’, ‘yüksek’, ‘orta’ ve ‘düşük’ düzey insani kalkınmışlık düzeylerine göre konumlanıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Bu başlıklar arasında ‘eğitim başarısı’ sıralamasında Türkiye, ‘yüksek düzeyde gelişmiş ülkeler’ arasında Venezuela ile birlikte 71’inci sırada yer aldı. Sıralamada 15-74 yaş arasındaki okur-yazarlık, okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde okullaşma, okul bırakma oranları ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan (GSYH) eğitim için ayrılan kaynak gibi kriterler değerlendirildi.

Türkiye bu sırayla eğitimde ‘yüksek’ düzeyde insani gelişmişlik sergileyen ülkeler arasında temsil edildi. Ancak sıralamada Malezya, Kazakistan, Umman, Uruguay, Sırbistan, İran ve Gürcistan’ın Türkiye’ye göre daha iyi performans göstermesi dikkat çekti. Türkiye ayrıca birçok ada ülkesinin de gerisinde kaldı.

Avrupa ülkeleri ilk sırada

Eğitim başarısı sıralamasında ‘çok yüksek’ düzeyde insani kalkınmışlığa sahip ilk 10’daki 7 ülke Avrupa’dan çıktı. Norveç ilk sırada yer alırken Avustralya ve İsviçre ikinciliği paylaştı. PISA ve TIMSS programlarındaki başarısıyla adından söz ettiren Singapur, 5’inci olarak Asya’da en iyi dereceyi elde etti. Avrupa’nın güçlü ekonomisi Almanya 4’üncü ve ABD ise 10’uncu sırada kendisine yer buldu.

Eğitim Başarısı Sıralaması İlk 10



1-Norveç

2-Avustralya

2-İsviçre

4-Almanya

5-Danimarka

5-Singapur

7-Hollanda

8-İrlanda

9-İzlanda

10-Kanada

10-ABD

Türkiye’nin Olduğu Grup



60-Palau

60-Panama

62-Antigua ve Barbuda

63-Seyşeller

64-Mauritius

65-Trinidad and Tobago

66-Kosta Rika

66-Sırbistan

68-Küba

69-İran

70-Gürcistan

71-Venezuela

71-Türkiye