Eğitimde 'Ermeni' açılımı

T24 - 24 Nisan’dan önce MEB’ten Ermenice açılımı geldi. Milli Eğitim ilk ve ortaöğretimde seçmeli "Ermenice" dersi için harekete geçti. Arapça da seçmeli ders kapsamına alınıyor. Sırada İbranice var.





Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve 24 Nisan yaklaşırken yeni bir krizin çıkmaması için diplomatik ataklar sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da kolları sıvadı. MEB, Arapça ile birlikte Ermenice’nin de ilk ve ortaöğretim okullarında “seçmeli ders” olarak okutulması için çalışma başlattı. Projeyi değerlendiren MEB’ten yetkili HABERTÜRK’e, “Yasakçı durumdan çıkıp, eğitimimizi dünya koşullarına uygun hale getirmeYe çalışıyoruz. Bu kapsamda Ermenice, Arapça, hatta İbraniceyle ilgili çalışma başlattık. Özel kurslar ya da seçmeli derslerle bu mümkün olabilir mi bakıyoruz” dedi.







Sıfır problem







Habertürk'ten Esra Yazdıç2ın haberine göre Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmada, “Ermenistan ile başlatılan açılım süreci” ile hükümetin yürüttüğü “Komşularla Sıfır Problem” projesinin etkili olduğu öğrenildi. Bakanlığın “henüz üzerinde çalışma yürüttüğü” proje Bakanlar Kurulu’nda kabul görürse 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Arapça ve Ermenice seçmeli ders olarak müfredata girecek. Bakanlık yetkilisi, komşularının dillerinin öğrenilmesinden çekinilmemesi gerektiğini bildirdi, “Hatta İbranice de buna eklenmeli” dedi.







Kitap ücretsiz oldu







Bakanlık yetkilisi şöyle devam etti: “Türkiye’nin komşularının kullandığı dillerin öğretilmesi konusunda bir çalışma başlattık. Yasakçı durumdan çıkıp, eğitimimizi dünya koşullarına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Ermenice, Arapça, hatta İbraniceyle ilgili çalışma başlattık. Özel kurslar ya da seçmeli derslerle bu mümkün olabilir mi bakıyoruz. Geçen yıl Yunanca için bir çalışma yaptık ve başarılı olduk. “ Başbakan Tayyip Erdoğan, üç gün önce Dışişleri bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nu “özel temsilcisi ” sıfatıyla Erivan’a göndermiş ve Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan’a yolladığı mektubunda da 13 Nisan Salı günü Washington’da buluşmayı önermişti. Bu diplomatik ataklar sürerken, MEB, Türkiye’de kaçak olarak yaşayan Ermenilerin çocukları ile ilgili önemli adımlar attı. Ayrıca İstanbul’da bulunan Ermeni okulları için de ücretsiz kitap dağıtımı kararlaştırıldı.