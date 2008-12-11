Eğitimcilerden Erdoğan'a bayram mektubu

Bağımsız Eğitimciler Sendikası eğitimcilerin sorumlarını Başbakan Erdoğan’a “bayram mektubu” göndererek iletti.



Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, şef, uzman ve şube müdürlerinin ek ödemelerden yararlanamamalarına ilişkin sorunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a “bayram mektubu” göndererek iletti. Avcı, mektubunda Başbakan Erdoğan'dan; sorunun Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından çözülmesi gerektiği talebini iletti.



BES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektubunda, ilköğretim müfettişleri başta olmak üzere şef, uzman ve şube müdürlerinin ek ödeme ve ek ders ücretleri yüzünden yaşadıkları “haksızlıkları” açıkladı. Avcı, mektubunda, “Arkadaşlarımız haksız yere ek ödemeden yararlanamadıkları ve tüm kamu çalışanlarına yapılan ücret iyileştirmelerinden sürekli muaf tutulduklarını söylüyorlar. Göz göre göre yaşanan haksızlık ve adaletsizlik Milli Eğitim Bakanı Sayın Çelik ve Maliye Bakanı Sayın Unakıtan'a iletildi. Fakat en ufak bir ilerleme sağlanamadı. Dahası muhatap dahi bulunamadı” dedi.



Başbakan'dan talepleri konusunda yanlarında olmasını talep eden Avcı, söz konusu eğitim çalışanlarının diğer kurumlardaki çalışanların sahip olduğu mali ve özlük haklara sahip olmadığının da altını çizdi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in sorunun çözümüne ilişkin adım atması gerektiğini belirten Avcı, mektubunda; “Son yıllarda yapılan iyileştirmelerde sürekli kapsam dışı bırakılan arkadaşlarımıza ek ders saatinin artırılmasına yönelik çalışmaların haksızlık olduğuna işaret ediyoruz. Gerek mesleğe alınma, gerekse çalışma koşulları diğer kurumlara göre çok daha ağır olan, Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar giderek devleti temsil eden, çocuklarımızın geleceğini şekillendiren bu eğitimci arkadaşlarımıza onurlu ve eşit haklar verilmelidir” isteğinde bulundu.



