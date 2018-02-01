T24 yazarı Leyla Alp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan,Müge Anlı’nın 'Tatlı Sert'' programında başlatılan okuma sefeberliğine destek vermek amacıyla konuk olmasına ilişkin olarak , ""Eğitimciler KHK'yla uzaklaştırıldığı için, okuma yazma seferberliğinin Müge Anlı'ya kalması normal" yorumunda bulundu.

Konuya ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alp, "Öğretmenler ve akademisyenler KHK'lar ile görevden uzaklaştırıldığı için okuma yazma seferberliğinin Müge Anlı'ya kalması normal" diye yazdı.