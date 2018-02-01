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"Eğitimciler KHK'yla uzaklaştırıldığı için, okuma yazma seferberliğinin Müge Anlı'ya kalması normal"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Müge Anlı'nın programına konuk olmuştu

01 Şubat 2018 16:56

T24 yazarı Leyla Alp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan,Müge Anlı’nın 'Tatlı Sert'' programında başlatılan okuma sefeberliğine destek vermek amacıyla konuk olmasına ilişkin olarak , ""Eğitimciler KHK'yla uzaklaştırıldığı için, okuma yazma seferberliğinin Müge Anlı'ya kalması normal" yorumunda bulundu.

Konuya ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alp, "Öğretmenler ve akademisyenler KHK'lar ile görevden uzaklaştırıldığı için okuma yazma seferberliğinin Müge Anlı'ya kalması normal" diye yazdı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanMüge AnlıLeyla Alp
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