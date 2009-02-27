Eğitimci pilot kullanıyormuş

Amsterdam Schipol Havalimanı’na inerken bir tarlaya sert iniş yaparak üç parçaya ayrılan THY uçağının ikinci pilot koltuğunda eğitimdeki pilot Murat Sezer’in oturduğu ortaya çıktı.



Solda, yani ’mesul kaptan pilot’ koltuğunda Öğretmen Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arısan’ın oturduğu ve hava trafik kontrol merkezi ile telsiz konuşmalarını yaptığı belirlendi. Uçakta bulunan deneyimli İkinci Pilot Olgay Özgür’ün ise ’jump seat’ diye adlandırılan gözlemci koltuğunda bulunduğu öğrenildi. Konuşmaları, Mesul Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arısan’ın yapması, ikinci pilot koltuğunda oturan henüz eğitimdeki Pilot Murat Sezer’in uçağı kullanmakta olduğu ihtimalini güçlendirdi.



2. pilot yedekte



Uzmanlar, hava şartlarının limitlerin üzerinde olması nedeniyle mesul kaptanın, kontrolü altında uçağın kumandasını iniş için henüz eğitimdeki pilot Sezer’e vermiş olabileceğini ileri sürdüler. Bu tür eğitimlerde, eğitimdeki ikinci pilot ancak şartlar uygun olduğu takdirde ve solda öğretmen kaptan pilotun oturması kaydıyla sağ koltukta uçabiliyor ve iniş-kalkış yapabiliyor.



Yarbay emeklisi



Eğer uçuş sırasında eğitimdeki pilotta bir yetersizlik görülürse, öğretmen pilot onu koltuğundan kaldırıp yerine uçaktaki kıdemli ikinci pilotu oturtuyor. 1967 doğumlu, 42 yaşındaki Murat Sezer, 1989 yılında Hava Harp Okulu’nu bitirdi. 1990 yılında İzmir Çiğli’deki Uçuş Okulu’nu tamamlayan Sezer, Hava Kuvvetleri’nden geçtiğimiz yıl yarbay rütbesiyle emekli oldu. Türk Hava Yolları ile Hava Kuvvetleri’nin yaptığı protokolle 12 Haziran 2008 tarihinde göreve başladı.



Sezer’in Hava Kuvvetleri’nde önemli kısmı F-4E uçakları olmak üzere toplam 4005 saat 35 dakika uçuşu bulunuyordu. THY’ye 41 yaşında geçen Murat Sezer, hemen Boeing 737 eğimine başladı. Yer derslerini tamamladıktan sonra simülatör eğiminden geçen Sezer, ’line’ denen hat uçuşlarına başladı. Kurallar gereği eğitimin son aşamasını oluşturan hat uçuşunda pilotların yüz sektör, yani en az 100 sefere katılması gerekiyor.



Eğitimi yarıda



Normal uçuşlar bir mesul kaptan pilot ve yanında ikinci pilotla yapılırken, eğitimde bir pilot kokpitte yer aldığında, mesul kaptanın öğretmen olması, ikinci pilotun da kıdemli ’First Officer’ olması şartı aranıyor. 100 sektörlük uçuş tamamlandıktan sonra, öğretmen pilotun raporuna göre kontrol pilotuyla son bir uçuş gerçekleştiriliyor. Yarbaylıktan emekli Pilot Murat Sezer, henüz eğitiminin ortasındaydı ve bu 45’inci uçuşuydu. İngilizce ve Fransızca bilen, evli iki çocuk babası Sezer, kontrol pilotu onayı alındıktan sonra 737 filosunda ikinci pilot olarak göreve başlayacaktı.



Gül, eşleri aradı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hollanda’daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotların eşlerini aradı. Gül, Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arısan’ın eşi Neriman Arısan, Yardımcı Pilot Murat Sezer’in eşi Selda Sezer ve eğitim alan Pilot Olgay Özgür’ün eşi Ayşe Özgür’ü telefonla arayıp başsağlığı diledi.



