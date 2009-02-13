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Yaşam

Eğitim ve Sağlık yardımında izdiham

Batman'da sosyal riski azaltma projesi kapsamında, PTT tarafından erkeklere 17, kadınlara 25 TL'lik eğitim ve sağlık yardımı izdihama neden oldu.

13 Şubat 2009 02:00

Batman'da sosyal riski azaltma projesi kapsamında, PTT tarafından erkeklere 17, kadınlara 25 TL'lik eğitim ve sağlık yardımı izdihama neden oldu.
3 ayda bir dar gelirli ailelere sosyal riski azaltma projesi kapsamında dağıtılan eğitim- sağlık yardımında yine izdiham manzaraları ortaya çıktı. PTT Batman Başmüdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturan kadınları sıraya sokmak için güvenlik elemanları zor anlar yaşadı. Sabahın erken saatlerinden mesai saati bitimine kadar kuyrukta bekleyen kadınlardan bazılarının çocukları kayboldu. Kayıp çocuklar, güvenlik elemanları tarafından bulunarak annelerine teslim edildi.
PTT Başmüdürlüğü yetkilileri, 1 hafta içinde yaklaşık 20 milyon TL'yi erkelere 17'şer, kadınlara ise 25'er TL olarak hak sahiplerine dağıtmayı planladıklarını açıkladı. Sırası gelmediği halde kuyruğa giren kadınları sık sık uyardıklarını belirten PTT yetkilisi, kimlik numaralarına göre dağıtımı sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:
``Sırası gelmediği halde bazı kadınlar kuyruğa girince izdiham oluşuyor. İzdihamı fırsat bilen bazı uyanık yankesici ve hırsızlara karşı da güvenlik elemanlarımız kuyruğu izlemek zorunda kalıyor.''
Öte yandan şehir merkezinde PTT'ye ait 8 şubede şartlı nakil desteği primleri ödemesi yapılmasına rağmen, başmüdürlüğün tercih edilmesinin de izdihama neden olduğu belirtildi.

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