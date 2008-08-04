Eğitim ve psikolojiyi sevgiyle birleştirin

Çocukların eğitim yaşamıyla ilgili çok merak edilen soruları pedagog, aile ve çocuk danışmanı Sevil Yavuz yanıtladı.



Erken çocukluk eğitiminin çocuklar üzerindeki önemini anlatır mısınız?



Erken çocukluk dönemi çocuğun gelişiminde, kişiliğinin oturmasında, sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde temel yapı taşlarının atıldığı kritik bir dönem. Bunun nedeni çocuğun bilişsel, sosyal, bedensel ve duygusal gelişiminin büyük bir bölümü ilk altı yıl içinde tamamlanması. Bu yaşlardaki eğitim eksikliğinin sonradan telafisi neredeyse imkansız. Çocuğun ihtiyaçlarının bu dönemde gerektiği gibi karşılanmaması, çocuğun gelecekteki hayatında davranış problemlerine, zihinsel ve fiziksel gelişimde geriliğe neden olabilir.



Ayrıca erken çocukluk eğitimi beynin gelişimi için de çok önemli. Çünkü erken çocukluk yılları nöronlar arasındaki bağlantıların en üst seviyede gerçekleştiği dönem. Çocukluk döneminin geçtiği yaşam ve çevre koşullarının beyin işlevselliğini olumlu veya olumsuz etkilediği, oyun oynamayan ve çok az dokunulan çocuklarda beyin gelişiminin akranlarından yüzde 20-30 daha az olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Okul öncesi eğitim sadece çocuğun gelişimi üzerinde olumlu etkiye sahip değil; aynı zamanda aileye, topluma ve ekonomiye yüksek gelir sağlayan yatırımlardır.



Okul öncesi eğitim kurumlarının önemini nasıl değerlendiriyorsunuz?



Çocuk 7 yaşında ilkokula başladığında gelişiminin büyük bir kısmı tamamlanmış oluyor ve eğitim için geç kalınıyor. Okul öncesi eğitim kurumları ise bu kritik dönemde sundukları zengin uyarı çevreyle ve eğitimli öğretmenlerle, çocukların gelişimlerini en üst düzeyde gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Evde ya da bir kurumda okul öncesi eğitimden yararlanan çocukların, böyle bir eğitim almayanlara kıyasla daha uzun süreli okuduğunu, daha çoğunun üniversiteye gittiğini, daha yüksek statülü işlerle çalıştığını, çağdaş, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının daha yüksek olduğunu Prof. Çiğdem Kağıtcıbaşı yaptığı takip araştırmasıyla kanıtlamıştı.Dileğim okul öncesi eğitim kurumlarının sayısının artması ve her çocuğun bu eğitimden yararlanmasıdır.



Çocuklar için eğitimi merkezlerinde ya da yuvalarda bulunan oyun gruplarını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Beyin gelişiminin büyük bir kısmının tamamlandığı 0-3 yaşlarında, oyun gruplarındaki etkinlikler, çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Oyun grubunda sosyalleşen çocuklar ilerde anaokuluna alışma problemi yaşamıyor.



Okul seçiminde velilere hangi kriterleri göz önünde bulundurmalarını önerirsiniz?



En önemli kriter eğitim kalitesidir. Kaliteyi belirleyen eğitim ve eğitim materyalleridir. Zengin eğitim materyallerine sahip, fiziki şartları çok iyi bir sınıfta işini severek yapan iyi bir öğretmen yoksa eğitim kalitesi tartışılır. İyi bir öğretmen kısıtlı şartlarla da harikalar yaratabilir. Tabii ki ikisinde de iyi olmasından yanayım fakat bu her zaman mümkün olmuyor. Kısacası ailelere,

kaliteyi okulların fiziki şartlarıyla görselliğiyle karıştırmamalarını ve öğretmenlerin kalitesine

bakmalarını öneriyorum. Ayrıca okulun akademik eğitimle sosyal aktivitelerin dengelendiği bir programa sahip olması, çocukların mutluluklarını (psikolojisini) akademik başarılarının önünde tutması da önemli kriterler

(İSTANBUL LIFE - Özel Okullar ve Yuvalar Rehberi)