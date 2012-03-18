Eğitim uçuşunda şehit olan pilot: Yetim hakkı var, uçağı terk edemem

T24 - Eğitim uçuşu yaparken düşen Türk Yıldızları'na ait uçakta şehit olan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, kuleyle yaptığı son konuşmada kule görevlisinin "uçağı terk et" uyarısına karşı "bu uçakta yetim hakkı var" diyerek uçağı kurtarmaya çalışmış.



Konya'da geçtiğimiz salı günü eğitim uçuşu yaparken düşen Türk Yıldızları'na ait uçakta şehit olan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in, şehit olmadan birkaç saniye önce kule ile yaptığı görüşme ortaya çıktı. Şehit pilota kuleden verilen "Uçağı hemen terk et, atla" talimatına şehit pilot Özer, "Bu uçakta yetim hakkı var kurtarabilirim" diye yanıt veriyor.

Eğitim uçuşu için geçtiğimiz salı günü Konya 3. Ana Jet Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'na ait F5 tipi eğitim uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra üsse yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir traktör fabrikasının arazisine düşmüş, Pilot Yüzbaşı Ümit Özer şehit olmuştu.

Habertürk gazetesinin haberine göre, memleketi Samsun'da toprağa verilen Şehit Pilot Özer'in kule ile yaptığı son görüşmesi ortaya çıktı. Şehit Yüzbaşı Özer'in, uçağın düşme ihtimali doğduktan sonra kuleden uçağı hemen terk etmesi yönünde uyarı geldiği fakat Özer'in bunu reddettiği anlaşıldı.

İşte kule ile şehit pilotun son konuşması:

KULE: "Uçağı hemen terk et! Atla!"

ÖZER: "Yapamam... Uçağı kurtarmayı deneyeceğim. Bunu yapabilirim. Bu uçakta yetim hakkı var."

Bu sözlerden birkaç saniye sonra Ümit Özer canını hiçe sayarak kurtarmak istediği uçakla yere çakılarak şehit oldu.



17 gün önce baba olmuştu



Şehit Ümit Özer, memleketi Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde toprağa verilmişti. Harita Mühendisi olan Serenay Özer ile 4 yıl önce evlenen Özer’in oğlu Canberk kazadan yalnızca 17 gün önce dünyaya gelmişti.