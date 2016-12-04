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Yaşam

Eğitim uçağı kanala girdi

UZAYTEM yetkilileri, yaşanan kırım olayın tamamen teknik bir nedenden kaynaklandığını bildirdi

04 Aralık 2016 23:28

Samsun'da bir eğitim uçağı, uçuş öncesi havaalanında kule altından pist başına giderken kontrolden çıkarak kanala girdi.

Samsun'da öğrenci pilotun kullandığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezine (UZAYTEM) ait eğitim uçağı, öğrenci pilot tarafından uçuş okulu görevlileri gözetiminde uçuş öncesi kule altından pist başına götürülmeye çalışılırken teknik bir arıza nedeniyle kontrolden çıktı.

Uçağın pistten çıkarak kanala girdiği kazada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, uçakta küçük çaplı hasar meydana geldi.

UZAYTEM yetkilileri, yaşanan kırım olayın tamamen teknik bir nedenden kaynaklandığını bildirdi.

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eğitim uçağıuçakSamsun

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