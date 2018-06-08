"Eğitim Sen'li öğretmenlerin isimleri seçim kurullarında çizildi, sandık başkanları AKP'ye yakın sendikadan!"

Seçime iki hafta kala sandık kurullarıyla ilgili tartışma yaratacak bir gelişme yaşandı. İstanbul Bağcılar’da sandık kurulları için okullardan ilçe seçim kuruluna gönderilen listeden Eğitim Sen’li öğretmenlerin isimleri çizildiği iddia edildi. 113 birimde yüzlerce sandık başkanının tamamı hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen’li öğretmenlerden oluştu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberi aynen şöyle: B

Benzer tablonun Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere bir çok kentte yaşandığı öğrenildi. CHP Bağcılar’da yaşanan skandalı İlçe Seçim Kurulu’na taşıyarak ‘sandık kurullarının’ yeniden belirlenmesini talep etti. 26 yıldır aynı yerde çalıştığını söyleyen Eğitim- Sen İstanbul 1 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri İsmail Demir, tepkisini, “Adil olması gereken okul müdürlüklerinin Bağcılar İlçe Seçim Kurulu’na gönderdiği listenin uygulanmasıydı. Eğitim-Sen üyesi öğretmenler makaslanarak, yerlerine Eğitim- Bir-Sen üyeleri görevlendirildi. Sanki sandıkları birilerinden kaçırıyormuş gibi bir yaklaşım tarzı var” sözleriyle dile getirdi. Ankara 1 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Levent Abbas Varol ise “okullarımıza yakın yerde oturmayan, uzak bölgelerden başka öğretmenler görevlendiriliyor” diyerek listelere tepki gösterdi.

Doğum izninden çağırılmış

İstanbul Bağcılar’da Eğitim-Sen üyesi öğretmenler 24 Haziran seçimlerinde görev almak için okul müdürlüklerine başvuru yaptı. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hazırladığı listeleri Bağcılar İlçe Seçim Kurulu’na gönderdi. Listelerde Eğitim-Sen’li öğretmenlerin üstü çizilirken yerlerine Eğitim-Bir-Sen’li öğretmenler konuldu. 5 Haziran’da açıklanan Bağcılar İlçe Seçim Kurulu sandık başkanları listesi yaşanan skandalı gözler önüne serdi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 113 birimde hiçbir Eğitim-Sen üyesi öğretmenin sandık başkanı olarak görevlendirilmediği ortaya çıktı. İlçe Seçim Kurulu’nun listesinde “doğum izninde olan, askerde olan, başka bir kente tayini çıkan ve hatta meslekten uzaklaştırılan öğretmenlerin” sandık başkanı olarak görevlendirilmesi dikkat çekti.