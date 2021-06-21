Eğitim Sen: İhtiyaç fazlası imam hatipler Anadolu liselerine dönüştürülsün

Eğitim Sen, "İhtiyaç fazlası imam hatip anadolu liseleri akademik eğitim veren anadolu liselerine dönüştürülsün" açıklaması yaptı.

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığından ihtiyaç fazlası imam hatip anadolu liselerinin akademik eğitim veren anadolu liselerine dönüştürülmesini talep etti. Eğitim Sen’den yapılan açıklamada söz konusu talebin gerekçesi şöyle açıklandı:

"Son yıllarda illerimizde birçok okulumuzun imam hatip Anadolu liselerine dönüştürülmesi ve diğer Anadolu liselerinde yeni okul ve dersliklerin eğitime kazandırılamaması sebebiyle, Anadolu liselerine tespit edilen kontenjan sayılarının çok üstünde öğrenci yerleştirilmesi durumu yaşanmaktadır. Bu okullardaki, kütüphane, laboratuar, müzik-resim odaları gibi alanların dersliğe çevrilerek derslik ihtiyacına çözüm bulunmaya çalışılmaktadır. Bu da yetersiz kalınca imam hatip Anadolu liselerinin boş dersliklerinin kullanılması yoluna gidilmektedir.

Öğrencilerimizin istediği okullarda uygun mevcutlarla düzenlenmiş dersliklerde nitelikli bir eğitim ortamında bulunabilmeleri gerekmektedir. Mevcut sorunu aşabilmek için, belirlenmiş kontenjan sayılarının çok altında öğrenci alan, birçok dersliği kullanılmayan, ihtiyaç fazlası imam hatip Anadolu liselerinin akademik eğitim veren Anadolu liselerine dönüştürülmesi önem arz etmektedir. LGS sınav sonuçlarının açıklanması ve öğrenci tercihlerinin yapılmasından önce bu düzenlenmenin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz."