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Yaşam

Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Üçler yaşamını yitirdi

18 Mayıs 2009 22:07

KESK'e bağı Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı ve Osmaneli ilçesi Balaban İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni İsmail Üçler (51) geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, öğrencilere halk oyunları çalışması yaptıran Üçler, aniden rahatsızlandı.

Kendi aracıyla Osmaneli Devlet Hastanesine giden Üçler, burada yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği anlaşılınca Bilecik Devlet Hastanesine gönderildi.

Oradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen ve tedavi altına alınan 30 yıllık eğitimci Üçler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Üçler'in ölüm haberini alan meslektaşları ve öğrencileri, büyük üzüntü yaşadılar.

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